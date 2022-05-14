Al menos diez muertos dejó un tiroteo registrado este sábado en un supermercado de Buffalo, en Nueva York. Las autoridades lograron detener en el lugar al hombre responsable del ataque.

Joseph Gramaglia, comisionado de policía de Buffalo, dijo que 13 personas fueron baleadas en el supermercado Tops de Buffalo, de las cuales 10 murieron y el resto fueron trasladadas a un hospital.

Entre las personas muertas se encontraban cuatro empleados de la tienda y un guardia de seguridad que intentó enfrentar al tirador para detener el tiroteo.

La policía de Buffalo, Nueva York, indicó que recibieron una llamada de emergencia para alertar sobre un tiroteo masivo en un supermercado ubicado en Jefferson Avenue, a donde acudieron los servicios de emergencia de Estados Unidos.

“En la escena de un tiroteo masivo, en el supermercado Tops en la cuadra 1200 de Jefferson Avenue. La policía dice que varias personas han sido alcanzadas por disparos”, informó la policía de Nueva York a través de sus redes sociales.

BREAKING: BPD on scene of a mass shooting at the Tops in the 1200 block of Jefferson Avenue. Police say multiple people have been struck by gunfire. The shooter is in custody. Motorists and residents are urged to avoid the area. — Buffalo Police Dept (@BPDAlerts) May 14, 2022

Policía de Nueva York detiene al causante del tiroteo en supermercado

En el mismo mensaje, las autoridades de Buffalo, Nueva York, indicaron que detuvieron al atacante tras el tiroteo, a quien identificaron como un adolescentes de 18 años

“El tirador está bajo custodia. Se insta a los automovilistas y residentes a evitar el área”, indicaron las autoridades de Nueva York, que mantienen el área acordonada.

🚨Graphic video 🚨 Man arrested in military uniform after mass shooting at Tops Supermarket in Buffalo, New York pic.twitter.com/1cSGIYm8VI — Ryan (@breakingryan1) May 14, 2022

Las autoridades informaron que el sujeto entró al supermercado vestido de militar, con un chaleco antibalas, y "bien armado". Primero disparó contra tres personas afuera de la tienda, después ingresó al local y continuó con el tiroteo, por lo que varias compardores fueron alcanzados.

El alcalde indicó que los policías convencieron al adolescente de dejar el arma y entregarse.

En videos compartidos en redes sociales, se puede ver el momento en que las autoridades detuvieron al tirador, mientras en el suelo del estacionamiento del supermercado hay una persona tirada, aparentemente muerta.

La policía también indicó que tienen sospechas que el tirador pudo transmitir en vivo el tiroteo en el supermercado, ya que llevaba una cárama en el casco donde estaba grabando todo.

Investigan como crimen de odio tiroteo en supermercado de Nueva York

El FBI indicó que el sujeto no era del vecindario, aclararon que el tirador viajó alrededor de una hora para llegar al supermercado de Buffalo, ubicado en una zona donde vive mayormente gente afroamericana. Por lo que investigarán el tiroteo como un crimen de odio.

Por su parte, el alguacil del condado de Erie, John García, calificó el tiroteo en el supermercado como "pura maldad".