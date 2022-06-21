Tiroteo Uvalde: 11 policías respondieron en 3 minutos a la emergencia

De acuerdo con nueva información obtenida durante las investigaciones por el tiroteo Uvalde, al menos 11 policías respondieron a la emergencia en tan solo tres minutos, sin embargo, no entraron hasta casi una hora después.

Según datos obtenidos por la agencia CNN, después de que el tirador ingresó a la primaria Robb, al menos 11 agentes llegaron tres minutos después y permanecieron en un pasillo adyacente en lugar de ingresar y abatir al atacante.

Pete Arredondo, quien fue identificado por el comandante al frente el día del tiroteo Uvalde, justificó la acción asegurando que ninguno de los policías tenía un arma con la potencia para enfrentar al tirador.

En sus declaraciones para un medio local, dijo que los policías encontraron las puertas del aula cerradas y reforzadas con una jamba de acero, otro motivo por el cual no lograron entrar a tiempo.

|Reuters

Sin embargo, en los videos no se aprecia que en ningún momento los policías hicieran el intento por entrar a las aulas conectadas 111 y 112, donde se atrincheró Salvador Ramos y mató a 19 niños y dos maestras.

Además, en algunos videos obtenidos por medios estadounidenses, se aprecia que los policías estaban en el pasillo y algunos portaban rifles y escudo táctico, pero ninguno ingresó porque esperaban órdenes para hacerlo.

“Si hay niños tenemos que entrar allí”, se escuchó decir a un agente en uno de los videos, y otro respondió: “quien esté a cargo lo determinará”.

Policía reconoce que no actuaron bien en tiroteo Uvalde

Anteriormente, el coronel Steven McCraw, reconoció que la policía de Texas se equivocó en la respuesta durante el tiroteo Uvalde el pasado 24 de mayo, donde murieron 21 personas.

El coronel aceptó que la policía tomó una decisión equivocada al esperar una hora antes de ingresar a la primaria Robb, mientras el atacante disparaba contra los niños.

Agregó que el comandante en el lugar tomó “la decisión equivocada” de esperar a un equipo táctico especialmente capacitado antes de entrar al salón de clases durante el tiroteo Uvalde.