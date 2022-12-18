Tiroteos 2022, el segundo año con más masacres en Estados Unidos

Este año estuvo marcado por varios acontecimientos lamentables, entre ellos los tiroteos 2022 en Estados Unidos, que dejaron decenas de muertos y por lo que la organización Gun Violence Archive indicó que podría ser el segundo año con más masacres en el país nortemaericano.

De acuerdo con la organización sin fines de lucro, de enero a noviembre se registraron al menos 607 tiroteos 2022, poco menos de los registrados en 2014, cuando se contabilizaron 638, mientras que en 2021 hubo un total de 690. No obstante, cuando el reporte se publicó aún faltaba un mes para que terminara el año y el número de incidentes aumentó en las últimas semanas.

Tan solo el viernes ocurrió un nuevo tiroteo en una escuela secundaria de Chicago, donde murió un alumno y otros tres resultaron heridos, uno de ellos de gravedad.

Con estas cifras prácticamente en Estados Unidos ocurre más de un tiroteo al día, ya que se han registrado casi el doble de masacres que días transcurridos en lo que va del año.

Los tiroteos 2022 tuvieron un repunte en los últimos tres años, pues entre 2019 y 2022 los tiroteos pasaron de 417 a 610. El número aumentó en 2021, y el 2022 parece estar cerca de alcanzarlo.

Los tiroteos 2022 más graves en Estados Unidos

Milwaukee

El 23 de enero se registró el primer tiroteo 2022 en una casa de Milwaukee, en el estado de Wisconsin, Estados Unidos.

Las autoridades encontraron a seis personas, cinco hombres y una mujer, que habían sido asesinadas con disparos. De acuerdo con las autoridades, las víctimas habían sido el objetivo de sus atacantes.

Metro de Nueva York

El 12 de abril, Estados Unidos vivió una de las peores tragedias en el Metro de Nueva York. Eran alrededor de las 08:00 de la mañana, hora pico en el transporte de la Gran Manzana, cuando un hombre armado abrió fuego dentro de un vagón.

El atacante hizo unas detonaciones antes de comenzar a disparar. En ese tiroteo 2022 más de una decena de personas resultaron heridas, por fortuna no hubo muertos y el tirador fue detenido.

Tiroteo en Metro de Nueva York deja varios heridos.

Lamentables imágenes.

Los demócratas han sido incapaces de avanzar en el control de armas.

107 tiroteos masivos en lo que va del año.

Pero Biden está ocupado en su juego favorito: LA GUERRA.



pic.twitter.com/2wYEAX5y6y — Junia (@Miriam_Junne) April 12, 2022

Buffalo

Otro tiroteo 2022 en Estados Unidos ocurrió el 14 de mayo en un supermercado de Buffalo, una zona predominante por personas afroamericanas.

Un adolescente de 18 años de edad ingresó a un supermercado Tops y disparó contra las personas que se encontraban ahí. El ataque dejó 10 personas muertas.

Uvalde

Uno de los peores tiroteos 2022 fue el de la escuela Robb en Uvalde Texas el 24 de mayo, donde murieron 19 niños, dos maestras y el tirador fue abatido por las autoridades.

Ese día, el atacante entró a la escuela y comenzó a disparar contra los niños que se encontraban en el salón de clases. La policía abatió al atacante una hora después de haber ingresado a la escuela. El departamento de seguridad de Uvalde fue duramente criticado por su forma de actuar durante el tiroteo.

Oklahoma

Unos días después de la desgracia en Uvalde, se reportó un nuevo tiroteo 2022, esta vez en Oklahoma. Un hombre ingresó al hospital Saint Francis de Tulsa, matando a cinco personas, entre ellas el doctor que lo operó.

Highland Park

El 4 de julio cuando en Estados Unidos se celebraba el Día de la Independencia, en un suburbio al norte de Chicago, un adolescente disparó indiscriminadamente contra los asistentes a un desfile. Derivado del tiroteo 2022, siete personas murieron y decenas más resultaron heridas, incluidos niños.

Memphis

El 7 de septiembre, un hombre afroamericano ingresó a una tienda y disparó contra las personas, el sujeto transmitió en vivo a través de sus redes sociales el momento. El tiroteo 2022 de ese día dejó cuatro muertos.

El 13 de octubre un joven de 15 años de edad disparó contra varias personas en una área residencial de Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos, matando a cinco personas, entre ellas un policía que estaba fuera de servicio.

Atacante transmite tiroteo en Memphis por redes sociales

Charlottesville

Tres estudiantes de la Universidad de Virginia, todos jugadores de futbol americano, murieron a manos de uno de sus compañeros quien comenzó a dispararles cuando regresaban de una excursión el 13 de noviembre.

Springs

Una discoteca gay fue el objetivo del tiroteo 2022 el 20 de noviembre, donde murieron cinco personas de la comunidad LGBT. El atacante fue herido y detenido en el lugar.

#ÚLTIMAHORA En dos días ocurrieron dos tiroteos en Estados Unidos Un tiroteo en Colorado Springs en bar gay . El segundo en Oklahoma en un sembradío de marihuana. Urge que regulen el uso y tráfico de armas también hacia México como ha pedido Marcelo Ebrard pic.twitter.com/Ufr6DpGvjG — Benitos Juarezs (@BenitosJuarezs) November 21, 2022

Chesapeake

Seis personas murieron dentro de un Walmart debido a un tiroteo 2022, el atacante también fue hallado muerto en el lugar.

Chicago

El tiroteo más reciente ocurrió el viernes 16 de diciembre en una escuela primaria de Chicago. Donde un hombre, que aún no ha sido identificado, disparó contra los estudiantes afuera del plantel provocando la muerte de uno e hiriendo a otros tres.