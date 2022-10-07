Los 5 tiroteos más letales en escuelas de EU en los últimos 10 años

Durante los últimos 10 años se han registrado un promedio de 24 tiroteos en diversas escuelas de Estados Unidos, de los cuales, 5 se han quedado marcados en la historia de ese país al ser considerados los más letales.

Según información de la agencia The Gun Violence Archive, el tiroteo más letal ocurrido en los últimos 10 años al interior de una escuela de Estados Unidos, dejó un saldo de 21 personas muertas y 17 más lesionadas.

Se trata de la masacre perpetuada en la primaria Robb de Uvalde, ubicada en Texas, la cual fue protagonizada por Salvador Rolando Ramos, de 18 años de edad.

Este tiroteo, que hasta ahora ha sido considerado el más letal en la historia de Estados Unidos, ocurrió el pasado 24 de mayo de 2022.

Segundo tiroteo más letal en una escuela de EU dejó 30 víctimas

El 14 de diciembre de 2012, la escuela primaria de Sandy Hook, ubicada en Newtown, Connecticut, Estados Unidos, registró un tiroteo cuyo saldo final dejó un total de 28 personas muertas y dos más lesionadas.

De las 30 víctimas involucradas, 22 eras niños y seis más adultos mayores de 18 años.

El actor intelectual fue Adam Lanza, un joven de 20 años que durante la masacre también mató a su madre.

Durante este hecho, 10 personas fueron asesinadas a tiros y 13 más resultaron heridas. El hecho fue perpetuado por un sujeto identificado como Dimitrios Pagourtzis.

En tercer lugar se ubicaría el tiroteo en la escuela secundaria de Santa Fe, ocurrido el 18 de mayo de 2018.

En esta balacera, a cargo de un sujeto identificado como Dimitrios Pagourtzis, 10 personas fueron asesinadas a tiros y 13 más resultaron heridas.

En cuarto lugar se encontaría el tiroteo masivo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, ubicada en Parkland, Florida, en el área metropolitana de Miami.

Lamentablmente en este hecho murieron 17 personas y 14 más fueron hospitalizadas, cifra que lo coloca como el tiroteo más letal registrado en una escuela secundaria en la historia de los Estados Unidos. Asimismo, este es considerado también el cuarto más mortífero llevado a cabo por una sola persona en la historia del país norteaméricano, después de:



La masacre de Virginia Tech, en 2007

La Masacre del club Pulse de Orlando, en 2016

El Tiroteo de Las Vegas, en 2017.

El autor fue un joven de 20 años de nombre Nikolas Cruz, a quien sus compañeros de clase describieron como un “racista” y un “psicópata”.

Finalmente, en quinto lugar está el tiroteo en Marshall County High School en el oeste de Kentucky, mascare que dejo 14 personas heridas y dos más muertas. Por el hecho, un estudiante de 15 años fue arrestado y acusado por el asesinato de un niño y una niña de 15 años.