¡Todas las vidas cuentan! Rescatan a perritos de un edificio a punto de colapsar en Colombia

En medio de la tragedia que enfrenta Colombia tras el terremoto de magnitud 7.4 registrado el pasado 10 de agosto, una noticia de esperanza conmovió a las redes sociales. Dos perritas llamadas Kiara y Luna fueron rescatadas con éxito de un edificio residencial a punto de colapsar en el municipio de Pereira, una de las zonas urbanas más golpeadas por el movimiento telúrico en la región del Eje Cafetero.

La historia de Kiara se volvió viral rápidamente luego de que se difundiera un video en plataformas digitales donde se le observaba al borde del vacío en el quinto piso de la estructura sumamente dañada. La mascota permaneció más de 24 horas sin alimentos ni agua, paralizada por el temor en una zona de la vivienda que había perdido por completo sus muros exteriores tras el sismo.

Fue un operativo de alto riesgo

El rescate requirió una compleja coordinación debido a las severas fallas estructurales y al riesgo inminente de derrumbe del inmueble. El operativo fue encabezado por el cuerpo local de Bomberos de Pereira, en colaboración con un médico veterinario y Héctor Hernández, concejal animalista y fundador de la organización Empatía Animal Pereira, quienes ingresaron al edificio a pesar del peligro para poner a salvo a las mascotas.

Héctor Hernández confirmó la noticia a través de sus canales oficiales en Instagram, compartiendo que Kiara —quien había sido adoptada apenas cuatro días antes de la catástrofe natural— se encontraba a salvo y sin lesiones de gravedad. Las labores también permitieron evacuar con éxito a Luna, una perra de raza Dóberman que permanecía atrapada en un nivel superior del mismo complejo habitacional.

Los bomberos de Bogotá también rescataron a un lomito que estaba atrapado entre escombros en un edificio que había colapsado parcialmente.

Llamado a la ayuda para los animales afectados

El rescate de Kiara y Luna trajo alivio a sus dueños y miles de usuarios en internet que habían presionado a las autoridades municipales de Pereira y del departamento de Risaralda para desplegar equipos de rescate en la zona cero de la tragedia.

Tras concluir la maniobra, los defensores de los derechos de los animales hicieron un llamado a la comunidad internacional y a la población local para seguir apoyando a las mascotas damnificadas. Integrantes de Empatía Animal Pereira señalaron que aún existen numerosos animales extraviados, heridos o atrapados en las zonas afectadas por el sismo en el occidente colombiano, por lo que urgieron el envío de alimento, medicamentos veterinarios y la conformación de redes temporales de refugio.