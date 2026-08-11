Viajaron por un campeonato y ahora no pueden volver: niños de Tijuana quedan varados tras terremoto en Colombia

Lo que comenzó como un viaje que cualquier niño difícilmente olvidaría por las razones correctas terminó convertido en una espera llena de incertidumbre; un grupo de pequeños futbolistas de Tijuana, que viajó a Colombia para competir y regresar a casa con un campeonato, ahora necesita ayuda para poder regresar a México después del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país sudamericano.

Los integrantes del equipo Leyendas Obeliz, conformado por menores de edad, se encontraban en el municipio de Armenia cuando ocurrió el movimiento telúrico durante la mañana de este lunes. La delegación fue evacuada de manera preventiva y, de acuerdo con la información disponible, ninguno de los niños resultó lesionado.

Viajaron para jugar futbol y terminaron buscando cómo volver a casa: Niños en Tijuana quedan varados tras terremoto

Los pequeños de Leyendas Obeliz viajaron a Colombia para participar en el torneo internacional International Kids Cup, una competencia de futbol de salón que se realizó del 5 al 8 de agosto en el Coliseo del Café, en Armenia, tras proclamarse campeones, la realidad cambió por completo.

El fuerte movimiento sorprendió a jugadores, familiares y entrenadores mientras se encontraban hospedados en un hotel de Armenia. Como medida preventiva, la delegación tuvo que salir del inmueble mientras se verificaban las condiciones de seguridad ante la posibilidad de nuevas réplicas.

Después pudieron regresar al hotel y recibieron alimentos y atención por parte del personal del establecimiento; sin embargo, el temor permanece entre algunas familias, que prefieren no pasar otra noche en el inmueble después de lo ocurrido.

Son niños de 11 años y todavía no pueden regresar a Tijuana

La delegación estaba integrada originalmente por alrededor de 35 personas. Aunque algunos integrantes ya consiguieron lugares para regresar, 26 personas permanecen en Colombia, de acuerdo con la información proporcionada por el equipo.

Entre ellos están los menores que viajaron con la ilusión de representar a Tijuana en una competencia internacional.

El director técnico del equipo, identificado como Juan, explicó que la situación se volvió complicada debido a los problemas generados por el terremoto y las dificultades para concretar los traslados.

La preocupación no es únicamente conseguir un vuelo. También existe incertidumbre sobre cuántos días tendrán que permanecer en Colombia, dónde podrán hospedarse y cómo organizar el regreso de toda la delegación.

En otras palabras, después de cumplir el sueño de ganar un campeonato, estos niños ahora esperan saber cuándo podrán volver a abrazar a sus familias.

Buscan trasladarse por carretera hasta Bogotá

Ante la falta de opciones suficientes desde Armenia, la delegación contempla una alternativa para acercarse a México: trasladarse por carretera hasta Bogotá.

El recorrido en autobús tendría una duración aproximada de seis horas. Una vez en la capital colombiana, buscarían abordar los vuelos disponibles hacia México.

Además, el grupo contempla establecer comunicación con autoridades consulares mexicanas para informar sobre su situación y conocer las alternativas de apoyo que puedan existir.

Mientras tanto, la prioridad es conseguir los boletos que todavía hacen falta para que todos puedan iniciar el regreso a Tijuana.

Sumano a esto, la directiva de Leyendas Obeliz difundió un video en el que aparece la delegación para explicar lo que está ocurriendo y solicitar apoyo con el objetivo de cubrir los gastos para regresar a México.

“Estamos en una situación complicada debido a un sismo de 7.4 que nos atrapó aquí”, explicó el director técnico.