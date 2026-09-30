Descubre a Bodhana Sivanandan, la gran maestra de ajedrez más joven de la historia

Bodhana Sivanandan dejó atónitos a todos al coronarse como la Gran Maestra de Ajedrez más joven de la historia durante la 46.ª Olimpiada de Ajedrez en Samarcanda, Uzbekistán, donde representó a Inglaterra.

Con este triunfo, Sivanandan rompió el récord previamente compartido por Kateryna Lagno y Hou Yifan, quienes lo habían alcanzado a los 12 años de edad. Al obtener este título, la joven alcanzó la máxima distinción femenina en el mundo del ajedrez.

Tras su victoria, Sivanandan expresó su felicidad por el logro alcanzado, pero afirmó su deseo de seguir avanzando y haciendo historia en lugar de detenerse en ese momento.

No es el primer logro de Bodhana

Anteriormente, la jugadora destacó al convertirse en la campeona de ajedrez más joven en el Reino Unido y en la persona más joven en representar a Inglaterra en un torneo internacional en cualquier deporte. Al ser cuestionada sobre la presión de jugar en el primer tablero del torneo, la joven respondió con humildad: “Simplemente intenté disfrutarlo”.

Esta hazaña marca su continuo crecimiento en el mundo del ajedrez. En 2025, la prodigiosa niña se convirtió en la jugadora más joven en vencer a un Gran Maestro, al derrotar al jugador de 60 años Pete Wells, rompiendo un récord previamente establecido por Carissa Yip.

Bodhana Sivanandan, de 11 años, hace historia como la Gran Maestra de ajedrez más joven https://t.co/sUcKjeHOvU — CNN en Español (@CNNEE) September 30, 2026

¿Cuándo comenzó en el mundo del ajedrez?

Su incursión en el ajedrez se remonta a la pandemia de Covid-19, a la edad de cinco años, cuando descubrió su amor por este deporte a través de unos juguetes y libros que le regaló un amigo de su padre.

Desde entonces, su talento innato y dedicación la han llevado a alcanzar grandes reconocimientos. La historia de Bodhana Sivanandan, una joven prodigio destinada a hacer historia en el ajedrez, continúa cautivando a todos aquellos que siguen su brillante trayectoria.

Con información de CNN