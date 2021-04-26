Todo lo que tienes que saber sobre la Superluna Rosa 2021

Uno de los eventos astronómicos más esperados de la primavera y del año, ocurre a finales del mes de Abril. Conocida como la Superluna Rosa, es la luna más grande del año, y será visible hasta un 15 por ciento más brillante que en otros años.

Superluna Rosa 2021

Conforme a los expertos, una superluna no es necesariamente una luna en fase completa. Por lo general, las lunas llenas coniciden con la distancia más cerca de la Tierra durante su órbita.

Sin embargo, durante un evento de superluna, el satélite natural de la Tierra llega a parecer hasta un 7 por ciento más grande y un 15 por ciento más brillante que una luna llena "cotidiana".

Superluna

El término de superluna se encuentra directamente relacionado con la cercanía a la Tierra. Las superlunas ocurren cuando la luna está llena dentro del 90 por ciento del perigeo, es decir del punto más cercano que un cuerpo celeste llega a la Tierra durante su órbita.

Te puede interesar:

Japón en estado de emergencia por COVID en Tokio y otras 3 prefecturas

¿Qué quiere decir la luna rosa?

Aunque se piense que el nombre de esta luna tiene que ver con el color que "adopta", no se trata de esto. Se le nombra así debido a que al originarse durante el mes de abril, se relaciona con las primeras floraciones de la primevera, sobre todo con una flor originaria de América del Norte. Y en este caso, coincide con la fecha de la floración de la planta silvestre "Phlox Musgoso".

Se denomina "Luna Rosa" debido a que la cercanía del cuerpo celeste con el planeta Tierra, coincide con la fecha de la floración de la planta silvestre "Phlox Musgoso", cuya coloración es rosada y que marca la llegada de una nueva estación en bosques del área de Norteamérica.

¿Cuando es la Luna Rosa 2021?

Se levantará durante la noche del 26 de abril y será visible hasta el martes 27 de abril.

Se podrá ver desde el hemisferio norte. Su mejor momento será en punto de las 22:31 hora de México, aunque se apareciará grande y brillante durante toda la noche.

Esta Superluna Rosa será la primera de tres que ocurriran durante este 2021.