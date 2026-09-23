Megadecomiso de huachiol en Guanajuato una mentira más de la FGR: Castañeda en Tolerancia Cero

Hace unos días, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció el decomiso histórico de huachicol en el estado de Guanajuato, pero la depenencia a cargo de Ernestina Godoy no ha aclarado qué pasó con ese caso, pues después se habló de una simple auditoría a una empresa, lo cual ha generado dudas sobre las acciones institucionales.

Pero ¿quién responde por las inconsistencias del caso y quién aclarará lo ocurrió realmente en esa planta de combustible?

Esta es una de las preguntas que se hacen María Amparo Casar, Jorge Castañeda, Héctor Aguilar Camín y Manuel López San Martín en la emisión semanal de Tolerancia Cero.