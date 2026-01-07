Fuga de nitrógeno en pipa paraliza vialidades en Toluca; cuerpos de emergencia laboran en el lugar
Una pipa cargada de nitrógeno presentó una fuga en Toluca; cuerpos de emergencia laboran en el lugar tras ser alertados de última hora; bloquean calles y atienden la situación.
Hoy 7 de enero, en Toluca, Estado de México, se registró una alerta de última hora por la fuga de nitrógeno en una pipa de carga sobre la calle José Martí, en la colonia Independencia. La situación provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia , que desplegaron un cerco preventivo para proteger a la población y garantizar la contención del gas.
Fuga de nitrógeno en pipa moviliza a Bomberos y Protección Civil en Toluca
El incidente ocurrió frente a las instalaciones de una empresa privada y, tras ser alertados en el número de emergencia '911', Bomberos y Protección Civil arribaron de inmediato, apoyados por elementos de seguridad, para controlar la fuga y resguardar la zona.
A pesar de lo crítico de la situación, no se reportaron personas lesionadas, indicó la Secretaría de Seguridad del Estado de México.
Se atiende un reporte del 9-1-1 por la fuga de nitrógeno en un tráiler en la colonia Independencia en Toluca.— Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) January 7, 2026
🚒 Bomberos y Protección Civil acudieron para controlar la fuga y garantizar la seguridad.
⚠️ Se recomienda evitar la zona y mantenerse atentos a información oficial. pic.twitter.com/NvYeLKGkq8
Pipa con nitrógeno provocó cierres y trabajos de emergencia en la calle José Martí de Toluca
Para prevenir riesgos, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) Estado de México informó que la calle José Martí permanecía cerrada mientras los cuerpos de emergencia realizaban las labores de contención de la fuga de nitrógeno, por lo que los automovilistas fueron exhortados a utilizar rutas alternas para facilitar el tránsito y permitir que los equipos concluyeran sus labores de manera segura.
Elementos de seguridad explicaron que el cerco preventivo y la intervención rápida evitaron que la fuga se convirtiera en un riesgo mayor: "Se recomienda a la población evitar la zona y mantenerse atenta a información oficial mientras continúan los trabajos de contención", señalaron en redes sociales.
#PrecauciónVial— C5 Estado de México (@C5Edomex) January 7, 2026
Cuerpos de Protección Civil y Bomberos se encuentran atendiendo de manera controlada un reporte de fuga de nitrógeno en un tráiler, ubicado en la calle José Martí 251 (frente a la empresa Parker), municipio de #Toluca. 🚔👩🏻🚒🚑🚧
✅ La situación está bajo control:… pic.twitter.com/aJwytc0B6F
El operativo mostró la rápida coordinación entre dependencias y la importancia de los cuerpos de emergencia frente a incidentes que, aunque controlados, podrían generar caos en la vialidad y comprometer la seguridad ciudadana.
Mientras el personal de Bomberos y Protección Civil revisa la unidad de carga para descartar riesgos residuales, los vecinos y conductores deben seguir las indicaciones de las autoridades.
Se ha bloqueado la circulación en la calle José Martí del municipio de #Toluca debido a una fuga de nitrógeno en un tráiler.— Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) January 7, 2026
Los equipos de emergencia ya se encuentran trabajando en el lugar. pic.twitter.com/O87Wp5NvMY