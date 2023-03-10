Reportan toma de rehenes en farmacia de Alemania; hay un detenido

Este viernes, un sujeto ingresó a una farmacia ubicada en la ciudad Karlsruhe, en Alemania, y tomó como rehenes a varias personas que se encontraban en el lugar. El presunto secuestrador fue detenido por las autoridades varias horas después del supuesto secuestro.

Algunos testigos indicaron que se escucharon explosiones dentro de la farmacia cuando equipos tácticos ingresaron al local para rescatar a las personas retenidas por el supuesto secuestrador.

Dennis Krull, portavoz de la policía de Alemania, indicó a la agencia de noticias Reuters que lograron arrestar al presunto perpetrador y liberar a los rehenes alrededor de las 4:30 de la tarde (tiempo local).

En una declaración escrita conjunta con los fiscales, la policía dijo que los rehenes no habían resultado heridos.

🇩🇪 #Alemania | Una o varias personas fueron tomadas como rehenes en una farmacia ubicada en la ciudad alemana de Karlsruhe, en el estado federado de Baden-Wurtemberg, informa Süddeutsche Zeitung.



Se desconoce si hay un agresor o varios. Tampoco se sabe nada de sus motivos. pic.twitter.com/8PYeI8qs7B — JEy! (@JEy_Pz) March 10, 2023

“Es muy bueno que no hubo heridos, ni por parte de los rehenes, ni por parte de las fuerzas de emergencia o el perpetrador”, dijo Krull a Reuters.

Tras el arresto del sospechoso, los oficiales le cubrieron el rostro con una manta y lo metieron a un automóvil. El lugar quedó acordonado por las autoridades mientras se realizan investigaciones sobre lo que pasó en la farmacia.

Tiroteo en iglesia de Alemania

La toma de rehenes ocurrió un día después de un tiroteo registrado en una iglesia en Hamburgo. El tiroteo dejó al menos seis muertos y varios heridos.

La policía recibió una llamada poco después de las 21:00 horas (tiempo local), dijo un portavoz. Los oficiales llegaron rápidamente al sitio y encontraron a varias personas gravemente heridas y algunas muertas.

El atacante también murió durante el tiroteo, informaron las autoridades de Alemania. El pistolero era un ciudadano alemán de 35 años y ex testigo de Jehová, que luego profesó odio por dicha religión.

Los testigos de Jehová tienen tres mil 800 miembros en Hamburgo, la congregación afectada estaba celebrando un servicio de adoración cuando ocurrió el ataque en la iglesia.

Con información de Reuters.