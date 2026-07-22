Muere un hombre por la caída de un rayo en Lázaro Cárdenas y dos más resultan heridos; Michoacán suma 169 víctimas en 20 años

La muerte de una persona tras la caída de un rayo en el municipio de Lázaro Cárdenas volvió a poner sobre la mesa los riesgos de las tormentas eléctricas en Michoacán; además del fallecimiento, otras dos personas resultaron lesionadas mientras realizaban un recorrido por la sierra de Caleta de Campos durante el pasado fin de semana.

De acuerdo con el más reciente informe de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), este caso eleva a 169 las personas fallecidas por impacto de rayo en el estado de Michoacán durante los últimos 20 años, una cifra que coloca a la entidad entre las de mayor incidencia en todo el país.

Michoacán está entre los estados con más muertes por rayos

Las estadísticas de la UNAM ubican a Michoacán en el tercer lugar nacional por fallecimientos ocasionados por rayos, únicamente por debajo del Estado de México y Oaxaca.

El reciente accidente reavivó la preocupación entre habitantes de la entidad, quienes consideran que hace falta mayor difusión sobre las medidas de prevención durante una tormenta eléctrica.

Algunos ciudadanos señalaron que, aunque los rayos son fenómenos naturales impredecibles, contar con más información puede ayudar a disminuir los riesgos y evitar tragedias similares.

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¿Cómo protegerse durante una tormenta eléctrica?

Especialistas y autoridades en protección civil recomiendan suspender actividades al aire libre cuando se presenten tormentas con descargas eléctricas; permanecer en zonas elevadas, como cerros o montañas, incrementa el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) también aconseja mantenerse alejado de postes, antenas, cercas o bardas metálicas, evitar el uso de paraguas con punta metálica y no buscar refugio debajo de árboles, ya que pueden atraer las descargas eléctricas.

La prevención puede reducir los riesgos durante tormenta eléctricas

Otra de las recomendaciones es evitar el contacto con cuerpos de agua y permanecer en un lugar seguro hasta que la tormenta concluya.

Autoridades y especialistas coinciden en que adoptar estas medidas de prevención puede marcar la diferencia durante la temporada de lluvias y contribuir a reducir el número de personas afectadas por rayos en Michoacán.