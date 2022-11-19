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Histórica tormenta invernal deja 3 muertos en Nueva York

Autoridades de Nueva York pidieron la declaratoria de desastre por la tormenta invernal que dejó al menos tres muertos y el cierre de carreteras.

Histórica tormenta invernal 2022 deja 3 muertos en Nueva York
|Reuters

Escrito por: Azteca Noticias

Al menos tres personas murieron a causa de la tormenta invernal que azota el norte de Nueva York, además, causaron el cierre de carreteras principalmente en el noroeste, informaron autoridades locales.

Durante las primeras horas, la tormenta invernal causó bandas de hasta cuatro pies de nieve cerca de Búfalo.

Mark Poloncarz, ejecutivo del condado de Erie, informó que el viernes pasado se reportaron dos muertes en ese condado asociados por eventos cardiacos relacionados con el esfuerzo de palear o quitarla nieve.

Este sábado, medios locales informaron que la tercer muerte ocurrió por un accidente en una carretera en el condado de Starke, Nueva York.

Se trataba de un vehículo quitanieves del Departamento de Autopistas del Condado de Starke que presuntamente volcó debido a las condiciones climáticas.

Las autoridades de Nueva York recomendaron a los habitantes de Buffalo, principalmente, mantenerse fuera de las carreteras, tomar descansos mientras se apalea la nieve.

tormenta invernal noviembre 2022 Buffalo Nueva York
|Reuters

Tormenta invernal causa cierre de carreteras en Nueva York

Debido a la nieve que dejó la tormenta invernal que llegó casi a los dos metros en algunos lugares de Nueva York, las autoridades exhortaron a los habitantes a mantenerse fuera de la tormenta.

De acuerdo con pronósticos del clima, la tormenta invernal no se había registrado en 20 años en la ciudad de Buffalo.

Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, informó que ya presentó la solicitud de la declaratoria de emergencia por desastre para solicitar los fondos para apoyar a las zonas afectadas por la tormenta invernal.

El pronóstico del clima indica que durante este fin de semana la tormenta invernal continuará azotando a Buffalo.

El Servicio Meteorológico Nacional Buffalo Nueva York informó que la nieve alcanzó alturas históricas. Las mayores nevadas ocurrieron en Buffalo, también en el Orchand Park, además de sur de la ciudad.