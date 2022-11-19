Histórica tormenta invernal deja 3 muertos en Nueva York

Al menos tres personas murieron a causa de la tormenta invernal que azota el norte de Nueva York, además, causaron el cierre de carreteras principalmente en el noroeste, informaron autoridades locales.

Durante las primeras horas, la tormenta invernal causó bandas de hasta cuatro pies de nieve cerca de Búfalo.

Imágenes impactantes en Orchard Park.



El campo de los Buffalo Bills sigue arrasado por la nevada.



La cantidad de nieve caída en las últimas 24 horas es la más alta jamás registrada en el Estado de Nueva York.



📹 BuffaloBills pic.twitter.com/42dzUTBAUX — Alerta Cambio Climático (@AlertaCambio) November 19, 2022

Mark Poloncarz, ejecutivo del condado de Erie, informó que el viernes pasado se reportaron dos muertes en ese condado asociados por eventos cardiacos relacionados con el esfuerzo de palear o quitarla nieve.

Este sábado, medios locales informaron que la tercer muerte ocurrió por un accidente en una carretera en el condado de Starke, Nueva York.

Unfortunately, we must report the passing of two Erie County residents - associated with cardiac events related to exertion during shoveling/snow blowing. We send our deepest sympathies and remind all that this snow is very heavy and dangerous. #ThatIPASnowStorm — Mark Poloncarz (@markpoloncarz) November 18, 2022

Se trataba de un vehículo quitanieves del Departamento de Autopistas del Condado de Starke que presuntamente volcó debido a las condiciones climáticas.

Las autoridades de Nueva York recomendaron a los habitantes de Buffalo, principalmente, mantenerse fuera de las carreteras, tomar descansos mientras se apalea la nieve.

|Reuters

Tormenta invernal causa cierre de carreteras en Nueva York

Debido a la nieve que dejó la tormenta invernal que llegó casi a los dos metros en algunos lugares de Nueva York, las autoridades exhortaron a los habitantes a mantenerse fuera de la tormenta.

De acuerdo con pronósticos del clima, la tormenta invernal no se había registrado en 20 años en la ciudad de Buffalo.

This historic snowstorm is creating dangerous conditions in the Buffalo & Watertown areas. Remember to:



➡️ Stay off the roads & monitor forecasts

➡️ Use caution if shoveling & take breaks

➡️ Clear vents of snow to prevent carbon monoxide poisoning

➡️ Check on your neighbors — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) November 19, 2022

Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, informó que ya presentó la solicitud de la declaratoria de emergencia por desastre para solicitar los fondos para apoyar a las zonas afectadas por la tormenta invernal.

El pronóstico del clima indica que durante este fin de semana la tormenta invernal continuará azotando a Buffalo.

You can call Buffalo Niagara International airport and they are open, but I have not seen any flights take off yet and there is major snowblower action on the runways! Live report from @accuweather pic.twitter.com/vn80ZCOXPE — Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerAccu) November 19, 2022

El Servicio Meteorológico Nacional Buffalo Nueva York informó que la nieve alcanzó alturas históricas. Las mayores nevadas ocurrieron en Buffalo, también en el Orchand Park, además de sur de la ciudad.