Ni “Tormenta Negra” ni fin del mundo: Esta es la razón del oscurecimiento repentino en México

¿Has escuchado que el cielo se “pone negro”? Generalmente este fenómeno está asociado con lluvias torrenciales que en la cotidianidad, se ha empezado a denominar “tormenta negra”. Lo cierto es que hay una explicación científica detrás de esto, y es mucho menos alarmista de lo que parece.

Que las nubes de pronto adoptan una tonalidad más gris, se debe al fenómeno Cumulonimbus. Un nombre algo extraño, pero que bloquea casi por completo la luz solar y provoca un cambio drástico en el cielo en cuestión de minutos.

¿Qué es una nube Cumulonimbus?

En la meteorología, las nubes Cumulonimbus están asociadas a tormentas eléctricas, lluvias fuertes, granizadas intensas, al igual que ráfagas de viento.

En su interior contienen gotas de agua, que al cristalizarse, propicia condiciones inestables para la formación de tormentas severas de más de 50 milímetros.

Las nubes se cargan de humedad, por lo que se vuelven tan densas y altas, que al colocarse al sol, en la superficie se genera un sombra instantánea. Su base suele ubicarse por debajo de los 2 kilómetros de altura, mientras que su parte superior llega a superar los 10 kilómetros.

Con toda esta explicación, se entiende que desde nuestra perspectiva se vean nubes negras tan amenazantes, que nos hace creer que el fin del mundo se acerca.

¿Existen las “Tormentas Negras” en México?

Aunque el nombre se volvió popular en redes sociales, la realidad es que “Tormenta Negra” no existe como categoría oficial para el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Especialistas explican que se trata de una manera coloquial de referirse a tormentas intensas acompañadas de nubes muy oscuras.

Es decir, no se trata de un fenómeno nuevo ni extraordinario, sino de una tormenta severa con gran carga de humedad, asociado a las nubes Cumulonimbus.

Alertas de lluvia en México; así se mide la intensidad de las tormentas

Si bien, este sistema de alerta temprana para lluvias solo se aplica en la Ciudad de México, es un buen parámetro para entender cómo se clasifica el nivel de riesgo por fuertes precipitaciones.

El esquema de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) está integrado por cinco niveles de alerta, del verde al púrpura, que significan:

