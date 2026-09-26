Nor’easter: la tormenta que puede cambiar el clima en cuestión de horas, ¿qué es y qué provoca?

El nor’easter es un fenómeno meteorológico que puede generar condiciones de tiempo severas en poco tiempo. Pero, ¿qué es exactamente, cómo se forma y cuáles son los principales efectos que puede provocar? Aquí te explicamos lo que debes saber sobre esta tormenta.

¿Qué es una tormenta nor’easter?

Un nor’easter, o un sistema del noroeste, es una tormenta que se desplaza a lo largo de la costa este de Estados Unidos y suele tener vientos costeros del noreste.

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, explicó que los nor’easter suelen desarrollarse en latitudes comprendidas entre Georgia y Nueva Jersey, a menos de 160 km al oeste o al este de la costa este.

Esta tormenta suele formarse entre abril y septiembre, sin embargo, son más fuertes durante los meses del invierno boreal.

Estas tormentas suelen intensificarse cuando el agua cálida del océano cerca de la corriente del golfo, una fuerte corriente oceánica que trae agua caliente desde el golfo de México hacia el océano Atlántico, choca con el aire ártico del norte.

¿Cuáles son los lugares que se ven afectados por las tormentas nor’easter?

Los nor’easter afectan principalmente a algunas ciudades más densamente pobladas de Estados Unidos, como Washington, Filadelfia, Nueva York y Boston, así como a las provincias marítimas de Canadá.

Efectos que provocan los nor’easter

Los nor’easter provocan lluvias torrenciales y nieve, ráfagas de viento y olas extremadamente altas que pueden causar inundaciones costeras.

Además de muertes de personas, afecta los desplazamientos y daña bienes en las zonas donde se presente.

Las condiciones meteorológicas invernales extremas, las grandes tormentas de nieve en el noreste de Estados Unidos se han vinculado al calentamiento de las temperaturas árticas.

Una de las nor’easters más peligrosas fue la de 1888, que terminó con la vida de 400 personas al azotar al noreste de Estados Unidos.

Los bancos de nieve, de hasta dos pisos de altura, interrumpieron el tránsito, dejando varados a los viajeros e impidiendo el suministro del carbón necesario para la calefacción.