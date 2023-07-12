Auroras boreales provocadas por inusual tormenta solar se podrán disfrutar esta semana

Una aurora boreal provocada por una inusual tormenta solar que afectará a la Tierra, se podrá apreciar en los cielos de 17 estados de Estados Unidos. Este espectáculo de colores vibrantes se podrá observar el próximo jueves 13 de julio.

El Centro de Predicción del Clima Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés), recomienda que para poder ver las auroras boreales, que serán provocadas por una tormenta solar que afectará a la Tierra, es necesario alejarse de las ciudades y acudir a lugares apartados, además de que esten completamente oscuros.

Por su parte, el Instituto Geofísico de la Universidad de Alaska estima que dicha aurora boreal podría alcanzar un índice geomagnético de “Kp 6”, lo que significa que tendrá una actividad brillante y activa.

¿Dónde se verán las auroras boreales esta semana?

Regularmente, las auroras boreales suelen verse en lugares como Alaska, Canadá y Escandinavia, sin embargo en esta ocasión, los expertos señalan que debido al ciclo solar actual, permitirá que estas luces se puedan ver más hacia el sur.

Esta aurora boreal provocada por la inusual tormenta solar se podrá observar en los estados de Alaska, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Idaho, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Montana, New Hampshire, Nueva York, Oregon, Vermont, Washington, Wyoming y Wisconsin, además de en Canadá.

Cabe señalar que el mejor momento para disfrutar de los colores hipnóticos de esta aurora boreal será entre las 22:00 horas del jueves y las 02:00 de la mañana del viernes 14 de julio de 2023.

The Northern Lights in Iceland look like the City of the Dead from LOTR pic.twitter.com/H4SFuaUCHO — Domenico (@AvatarDomy) July 9, 2023

¿Por qué las tormentas solares causan auroras boreales?

Cabe señalar que una aurora boreal se produce cuando una ráfaga magnética del viento solar se estrella en contra del campo magnético de la Tierra.

Dicho impacto provoca un resplandor en los átomos que se encuentran en la atmósfera superior, creando así una serie de peculiares y maravillosas luces que aparecen súbitamente y que se pueden apreciar en los cielos de diversas partes del mundo.

¿Una tormenta solar puede afectar el internet?

Una tormenta solar como las que se registrará esta semana puede producir efectos en Internet debido a que puede provocar daños en satélites, en redes eléctricas, además de en equipos electrónicos.

Comúnmente se trata de daños o fallas menores y ocurren en algunas zonas muy localizadas, es decir en ciudades en donde suelen arreglarse rápidamente.