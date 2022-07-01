Tormenta tropical “Bonnie” se forma en el Mar Caribe: NHC de EU

"Bonnie", una potencial tormenta tropical amenaza con recorrer las costas de Centroamérica y el mar Caribe. Conforme al Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EU), "Bonnie" se encuentra a unos 430 kilómetros al este de Bluefields en Nicaragua.

El centro meteorológico con sede en Miami, también señala que "Bonnie" presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y añade que el sistema cruzará el sur de Nicaragua o el norte de Costa Rica durante la noche de este viernes (1 de julio de 2022) y que emergerá sobre el Océano Pacífico oriental para el día sábado.

La tormenta tropical #Bonnie se formó este viernes sobre el suroeste del Mar Caribe, reporta el Centro Nacional de #Huracanes de EU.



Con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, Bonnie se encuentra a unos 430 kilómetros al este de Bluefields en Nicaragua. pic.twitter.com/FFRtqrA0kI — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 1, 2022

"Bonnie" amenaza al menos a cinco países del Mar Caribe

La potencial tormenta tropical amenaza con recorrer las costas de Centroamérica y el mar Caribe, llevando fuertes lluvias, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra a algunos países. Se estima que "Bonnie" lleve fuertes lluvias, posibles inundaciones y deslizamientos de tierra principalmente en Nicaragua, Costa Rica y Colombia.

Conforme al Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, el potencial ciclón tropical dos, que tomaría el nombre de "Bonnie", mantendría condiciones de tormenta tropical en las islas de San Andrés, en Colombia, además de en las costas del Mar Caribe en Costa Rica y Nicaragua.

A través de un comunicado, Copeco, la oficina de Gestión de Riesgos y Contenciones de Riesgos Nacionales de Honduras, informó que declaró alerta verde en todo el país por el posible huracán "Bonnie". Copeco espera que la tormenta tropical se convierta en Huracán categoría 1, afectando las regiones de suroccidente, centro y suroriente del país y con lluvias en su frontera con El Salvador.

5am EDT July 1: Key Messages for Potential Tropical Cyclone #Two (#PTC2).



Heavy rainfall & tropical storm conditions expected across southern Nicaragua & northern Costa Rica starting this evening as system approaches the Central American coast.



Latest: https://t.co/ibBuChY9Xn pic.twitter.com/2NSIivAwZw — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 1, 2022

Lo más reciente de la potencial tormenta tropical Bonnie

Durante la madrugada de este viernes (1 de julio de 2022), la potencial tormenta tropical "bautizada" como "Bonnie", se movía a unos 32 kilómetros por hora hacia la costa suroeste de Estados Unidos, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, según el reporte del Centro Nacional de Huracanes de EU.

Desde mitad de semana, el centro meteorológico con sede en Miami, ha monitoreado el área de tormentas eléctricas sobre el noroeste del Golfo, que se mueve lentamente hacia el oeste, acercándose hacia la costa del estado de Texas.

"Bonnie" aún se identifica como una "potencial ciclón tropical dos" y el Centro Nacional de Huracanes (NHC) pronostica inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en algunas áreas de influencia en Nicaragua y Costa Rica.

⚠️Esta mañana se formó la tormenta tropical #Bonnie🌀 con vientos de 65 km/h.



👉Se moverá rápidamente al oeste, donde tocaría tierra en la próxima noche-madrugada entre Nicaragua y Costa Rica con lluvias torrenciales 🌧, inundaciones y posibles deslizamientos de tierra‼️ pic.twitter.com/6zq4L0ZhCM — SkyAlert Storm (@SkyAlertStorm) July 1, 2022

"Condiciones de huracán" durante la tarde de este viernes en la costa caribe de Nicaragua

Por otra parte, Ideam, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, emitió un aviso por probabilidad de tormenta tropical. Conforme al Ideam hay una "alta probabilidad" de que sobre el mar Caribe colombiano y el archipiélago de San Andrés y Providencia se presenten vientos cercanos a los 65 kilómetros por hora.

#Atención La directora Yolanda González destaca la responsabilidad y prevención por parte de la comunidad frente a la Tormenta Bonnie, invita a atender las recomendaciones de la UNGDR, la Gobernación y su puesto de mando en Providencia. pic.twitter.com/c5AtwFTD1c — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) July 1, 2022

Iván Duque, presidente de Colombia, señaló que hay un "constante monitoreo" de Bonnie, además de "comunicación constante" con autoridades del Archipiélago de San Andrés y Providencia.

Cabe señalar que advertencias de tormenta tropical se encontraban vigentes desde mitad de la semana para varios países del sur del Mar Caribe, con advertencias de fuertes lluvias, inundaciones repentinas, además de ráfagas de viento con fuerza de tormenta tropical.