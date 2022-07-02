Se forma tormenta tropical “Colin” en el Atlántico; deja lluvias en EU

La madrugada de este sábado 2 de julio se formó la tormenta tropical “Colin” en el océano Atlántico, cerca de las costas de Carolina del Sur, anunció el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el NHC, “Colin” presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), se desplaza hacia el noreste a 11 km/h.

El centro meteorológico con sede en Miami emitió un aviso de tormenta tropical para el norte de Little River, en Carolina del Sur, hasta Duck, una ciudad de Carolina del Norte.

“Colin” provocará lluvias fuertes en áreas de la costa de Carolina del Sur, así como lluvias aisladas en la zona este de Carolina del Norte. “Estas precipitaciones pueden causar inundaciones repentinas”, alertó el NHC.

5am EDT 2 July -- Overnight surface obs, satellite, & radar data indicated Tropical Storm #Colin developed with 40 mph winds.



TS Warnings have been issued for parts of the South & North Carolina coasts as the storm moves NE along the shore this weekend.https://t.co/F55CD3AKBx pic.twitter.com/JHB9dXqrgM — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 2, 2022

Además, las marejadas generadas por la tormenta tropical “Colin” afectan partes de la costa de Carolina del Sur, por lo que hizo un llamado a no practicar surf ya que se podría poner en riesgo la vida.

Los pronósticos del NHC indican que el centro de “Colin” podría moverse hacia el noreste, pasando por Carolina del Sur y del Norte, y luego emerger nuevamente hacia el Atlántico.

En México, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que “Colin” se encuentra muy lejos de nuestro país, a unos mil 490 kilómetros (km) de las costas de Quintana Roo.

La #TormentaTropical #Colin continúa en tierra esta mañana en el estado de Carolina del Sur, #EstadosUnidosDeAmérica. Por su lejanía no representa riesgo para #México. Mas información en el link ⬇️https://t.co/iGFK4kaRaU pic.twitter.com/4E3ZY2Bv9R — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 2, 2022

Hay vigilancia por la tormenta tropical “Bonnie”

El viernes 1 de julio se formó la tormenta tropical “Bonnie” al suroeste del Mar Caribe, a unos 430 km al este de Bluefields, Nicaragua.

Durante la madrugada de este sábado, el centro de “Bonnie” tocó tierra a 85 km al noreste de Liberia, Costa Rica, y a 850 km al este-sureste de la desembocadura del Río Suchiate, en la frontera entre México y Guatemala.

4 AM CDT Jul 2: Key Messages for Tropical Storm #Bonnie. The storm is forecast to emerge into the Eastern Pacific later today & subsequent key messages for this system will be posted at @NHC_Pacific. https://t.co/lB6Z2aW6zi pic.twitter.com/uthh7wrsZC — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 2, 2022

Por la presencia de “Bonnie”, el NHC emitió un aviso de tormenta tropical para Cabo Blanco, Costa Rica, en la frontera con Nicaragua y Honduras. De igual manera, confirmó que mantiene vigilancia en El Salvador, Guatemala y el sur de México.

La tormenta tropical producirá lluvias fuertes en zonas de Nicaragua y Costa Rica, las cuales podrían causar inundaciones repentinas “que pongan en peligro la vida y deslizamientos de tierra”.

