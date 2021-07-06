VIDEO: Tormenta tropical “Elsa” toca tierra en Cuba

La tormenta tropical "Elsa" tocó tierra la tarde de este lunes al Sur de Cuba, no sin antes dejar tres muertos a su paso por el Caribe.

Alrededor de las 14:00 horas local, la tormenta tropical "Elsa" tocó tierra en Cuba, desplazándose de sur a norte a 22 kilómetros por hora, arrastrando una extensa zona lluviosa.

Condiciones del clima en Ciénaga de Zapata, Matanzas se deterioran cada vez más ante el paso de #TormentaTropicalElsa



📸 Annia Díaz Báez, periodista TV Yumuri pic.twitter.com/yTpdpbJlKU — Cubadebate (@cubadebatecu) July 5, 2021

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El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) informó alrededor de las 18:00 horas que la tormenta tropical “Elsa” pasaba justo al este de La Habana, Cuba, provocando fuertes lluvias. Se prevé que toque tierra cerca de los Cayos del Bajo Florida durante el martes.

En tanto, el Instituto de Meteorología de Cuba precisó que la tormenta tropical “Elsa” toco tierra en la isla por un punto cercano a la Bahía de Cochinos, en Ciénaga de Zapata y podría salir durante la noche del lunes entre La Habana y la ciudad de Matanzas.

La tormenta tropical “Elsa” se mantiene con rumbo al noroeste y se desplaza a unos 22 kilómetros por hora en Cuba, de acuerdo con el pronóstico.

Evacúan a 100 mil personas en Cuba por tormenta tropical “Elsa”

Más de 100 mil personas fueron evacuadas en Cuba debido al paso potencial de la tormenta tropical “Elsa”, ya que podría provocar derrumbes en edificios en mal estado.

Las personas evacuadas fueron albergadas en refugios gubernamentales, aunque algunas otras se refugiaron con familiares y amigos, de acuerdo con la prensa local.

Hasta el momento, la tormenta tropical "Elsa" no presenta daños ni víctimas en su paso por Cuba, informó el presidente Miguel Díaz-Canel.

#TVYumuri Visible el deterioro del tiempo en la Provincia de #Matanzas. Le recordamos a la población todas las medidas que debemos tener en cuanta.

🔴Mantenerse resguardado. 🏠

🔴No tocar cables eléctricos. ⚡️

🔴No salir a la calle.

🔴Evite todo lo que pueda dañar su #Salud pic.twitter.com/dIMiox1vVp — Televisión 📺 Matancera (@TelevisionMtz) July 5, 2021

En reunión del Órgano Económico Social del Consejo de Defensa Nacional acabamos de chequear con las provincias el paso de la tormenta tropical Elsa. Desde Cienfuegos hasta Guantánamo no ha habido grandes afectaciones. El occidente recibe ahora los embates, pero nos vamos a recuperar.

La tormenta tropical “Elsa” provocó inundaciones, arrancó tejados, tumbó árboles y dañó explotaciones agrarias e infraestructura en todo el Caribe, desde Barbados a Jamaica y de Haití a la República Dominicana, cuando aún era huracán. Desde el sábado se degradó a tormenta tropical.

En reunión del Órgano Económico Social del Consejo de Defensa Nacional acabamos de chequear con las provincias el paso de la #TormentaElsa. Desde #Cienfuegos hasta #Guantánamo no ha habido grandes afectaciones. El occidente recibe ahora los embates pero nos vamos a recuperar. pic.twitter.com/OnVRgyaXWe — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) July 6, 2021

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