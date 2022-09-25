La tormenta tropical Ian llegará a Cuba y se convertirá en huracán

Este domindo 25 de septiembre, la tormenta tropical Ian se dirigía hacia el oeste de Cuba, donde se espera que arroje fuertes lluvias y provoque mareas de tempestad al convertirse en huracán el lunes 26 de septiembro. Esto según el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos.

La tormenta tropical Ian estaba a unas 917 kilómetros al sureste del extremo occidental de Cuba, con vientos sostenidos de 80 kilómetros por hora y se prevé que se fortalezca rápidamente el domingo, dijo el CNH.

El gobierno de Cuba ha emitido un aviso de huracán para las provincias de Isla de Juventud, Pinar del Río y Artemisa.

"Se esperan mareas de tempestad que pongan en peligro la vida y vientos huracanados en partes del oeste de Cuba a partir de finales del lunes", dijo el NHC.

También se pronostica que la tormenta tropical Ian produzca fuertes lluvias, inundaciones repentinas y posibles deslizamientos de tierra en zonas de terreno elevado, especialmente sobre las islas caribeñas de Jamaica y Cuba.

A mediados de la semana, la tormenta tropical podría causar inundaciones en los Cayos de Florida y en la península de Florida, añadió el CNH.

#UltimaHora 🇨🇺 🌀 Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa @CubaCivil, (EMNDC) de Cuba, llamó a mantenerse informados por las vías oficiales, sobre la #TormentaTropical #Ian.



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Autoridades de Florida piden a residentes prepararse para Ian

Las autoridades de Florida instaron a los residentes de las regiones costeras vulnerables a prepararse para la esperada llegada de la tormenta tropical Ian, pero aún no se han ordenado evacuaciones.

El gobernador Ron DeSantis emitió el viernes una orden ejecutiva declarando el estado de emergencia para 24 condados en la trayectoria de Ian, diciendo que tenía "el potencial de fortalecerse en un huracán mayor" en los próximos días.

La tormenta tropical Ian podría empezar a golpear el sur de Florida a última hora del lunes o el martes por la mañana, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Esto luego de pasar por Jamaica, Cuba y las Islas Caimán, y provocar lluvias en México.

El alcalde de Sarasota, Erik Arroyo, dijo a CNN que la ciudad había estado en contacto con Florida Power & Light, e instó a los residentes a prepararse para una tormenta. "Sea proactivo, póngase en contacto con su médico, asegúrese de abastecerse de sus medicamentos", dijo. "Tengan agua, cubran algunas necesidades básicas".