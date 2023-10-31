“Tormenta tropical ‘Pilar’ es impredecible": Advierte Conagua

La tarde del lunes 30 de octubre, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ofreció una conferencia de prensa para abordar todo lo relacionado al Frente Frío número 8 y a la llegada de la Tormenta Tropical 'Pilar', pero ¿qué se sabe al respecto?

Durante el mensaje ante los medios de comunicación, uno de los temas principales fue la tormenta 'Pilar', a la que consideraron como impredecible al día de hoy; sin embargo estiman que se acerque hasta 50 kilómetros en las costas de Chiapas y Oaxaca.

¿Tormenta tropical "Pilar" tocará tierra?

El monitoreo realizado por la Conagua aún no determina qué pasará con "Pilar", pues algunos modelos realizados apuntan que no tocará tierra, mientras que otros establecen que se dirigirá a Baja California Sur.

"La Tormenta Tropical 'Pilar' es impredecible aún. Pero podría acercarse a 50 kms de las costas de Chiapas y Oaxaca. Algunos modelos pronostican que 'Pilar' no tocará tierra, pero otros prevén que su trayectoria se dirija a Baja California Sur", dijeron.

Tabasco activa alerta amarilla por "Pilar"

Protección Civil de Tabasco le pidió a la población tomar precauciones por las fuertes lluvias que se esperan tras la llegada del Frente Frío 8 y la influencia de la tormenta tropical "Pilar", por esto mandaron una serie de recomendaciones:



Prevenirse de la caída de arboles ante fuertes vientos

Empaque documentos personales (acta de nacimiento, cartilla, CURP, entre otros)

Evitar transitar en zonas inundadas

Evitar salir de casa para no exponerse

☔️ #AvisoPrecautorio II



DEBIDO AL RECORRIDO DEL SISTEMA FRONTAL NÚM. 8 SOBRE EL SUR DEL GOLFO DE MÉXICO, Y A LA INFLUENCIA DE LA TORMENTA TROPICAL “PILAR” AL SUR DE LAS COSTAS DE CHIAPAS Y GUATEMA.



Tome precauciones. pic.twitter.com/FmFSicBUMm — Protección Civil Tab (@ProcivilTabasco) October 30, 2023

¿Qué estados serán los más afectados por la tormenta tropical "Pilar"?

En la página oficial, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre el paso de la tormenta tropical “Pilar”, incluso algunos estados ya pidieron tomar precauciones, pero ¿cuáles serían los más afectados?

Durante las últimas horas se llevó a cabo un análisis sobre qué estado podría resultar afectado, resalta Chiapas, pues “Pilar” se está desarrollando al sur del país; se esperan intensas lluvias y descargas eléctricas, aunque aún es impredecible, de acuerdo con la Conagua.