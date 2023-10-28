¿Qué estado sería el más afectado por el ciclón “Pilar”?

A días del impacto del huracán "Otis" en las costas de Guerrero, los estragos son evidentes y a pesar de que las horas han pasado, miles de guerrerenses continúan sin energía eléctrica y sin poderse comunicar con sus familiares, ante el miedo y la desolación un nuevo fenómeno se acerca, se trata del ciclón "Pilar" que actualmente se forma en el sur del pacífico.

En los últimos días el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que el ciclón "Pilar" mantiene rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y el oleaje se mantiene en calma, pues alcanzan los 2 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec.

¿Qué estado será el más afectado por el ciclón "Pilar"?

En la página oficial, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre el paso del ciclón "Pilar", pues hasta la noche del viernes 27 de octubre mantiene un 39% por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas, pero, ¿Qué estado será el más afectados?

Durante las últimas horas se llevó a cabo un análisis sobre qué estado podría resultar afectado, resalta Chiapas, pues "Pilar" se está desarrollando al sur del país; se esperan intensas lluvias y descargas eléctricas.

Zona de #BajaPresión al sur de la frontera entre #México y #Guatemala, generada a partir de los remanentes de la #DepresiónTropical Veintiuno mantiene 80 % de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas. Más detalles 👇 pic.twitter.com/QOW07lIwrY — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 28, 2023

¿Cómo proteger una casa ante la llegada de un huracán?

En plena temporada de huracanes es importante conocer cómo puedes proteger tu casa en caso de que se presente, por esta razón, expertos de Estados Unidos dan detalles:



Fijar todo lo que el viento pueda llevarse, como banderas, lonas, cuerdas, etcétera.

Desconecta aparatos eléctricos en los momentos más intensos.

Guardar todos los objetos sueltos, como macetas, botes, adornos, etc.

Recortar árboles y plantas que sus ramas puedan provocar destrozos.

Remover las antenas de televisión y cualquier objeto colgante.

Limpiar la azotea, desagües y coladeras. El objetivo es evitar que las coladeras se tapen.

Sellar la tapa de tu cisterna o tinaco para tener agua no contaminada.

¿Cuántos huracanes quedan en 2023?

Actualmente los servicios meteorológicos contabilizan 15 ciclones tropicales de los 16 que se tenían pronosticados en el Pacífico; sin embargo, para el Atlántico ya superaron la cifra estimada para la temporada de huracanes 2023, llevan 19.

Se estima que la temporada de huracanes 2023, termine el 30 de noviembre; en los últimos 50 años se contabilizan: 270 ciclones tropicales: 170 en costas del Pacífico y 100 en el Golfo de México.