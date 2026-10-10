“Simon” no está solo: Ciclón “Rachel” se dirige a México y provocará lluvias todo el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que la tormenta tropical "Rachel" se desplazará hacia la península de Baja California en las próximas horas.

Se esperan fuertes lluvias en toda la región desde la madrugada del sábado y durante todo el domingo, por lo que las autoridades exhortaron a la población mantenerse al tanto de la información oficial y extremar precauciones.

Actualmente se localiza a 940 km al oeste-suroeste de Punta Eugenia, desplazándose a 15 km/h, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de 95 km/h.

