EN VIVO: Se forma el huracán “Simon"; sigue su trayectoria en México, zonas afectadas y las últimas noticias
La tormenta tropical “Simon” se convirtió en huracán frente a México: sigue EN VIVO las últimas noticias, puertos cerrados y zonas afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la tormenta tropical “Simon” evolucionó a huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson durante la noche del 8 de octubre, mientras se desplazaba cerca de las costas de México.
El fenómeno podría intensificarse hasta alcanzar la categoría de huracán mayor y tocar tierra en territorio mexicano, una de ellas cerca de Playa Pérula, Jalisco. Consulta aquí su trayectoria EN VIVO, las últimas noticias y las zonas que podrían verse afectadas.
EN VIVO: Huracán Simon” en México; sigue su trayectoria, zonas afectadas y las últimas noticias
Se forma el huracán "Simon" frente a México: ubicación actual
"Simon" se intensifica a huracán categoría 1 en las costas del Pacífico sur. Provoca lluvias intensas en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Jalisco.
Se ubica a 380 km de Manzanillo, Colima y a 545 km de Cabo Corrientes; hay alerta en el tramo comprendido entre Punta San Telmo, Michoacán, y Playa Pérula, Jalisco por el riesgo de impacto.
Hurricane #Simon Advisory 7 (9 PM CST, Thu Oct 8): Simon Becomes a Hurricane. Rapid Intensification Forecast. https://t.co/NyUGSIFCuo— NHC Pacific (@NHC_Pacific) October 9, 2026
Jalisco suspende clases por el huracán "Simon"; el estado donde podría tocar tierra el ciclón
Ante la llegada de las fuertes lluvias por el huracán "Simón", el estado de Jalisco anunció la suspensión de clases en 22 municipios de la costa.
La medida se ampliará hasta el lunes 12 de octubre, ya que se espera que el fin de semana el ciclón toque tierra muy cerca de Cabo Correntes.
Ante la llegada de las fuertes lluvias ocasionadas por el huracán Simón, como medida preventiva, se suspenden las clases en 22 municipios de la costa de Jalisco mañana, viernes 9, y el lunes 12 de octubre. Este fenómeno ha tenido un comportamiento muy errático y ha cambiado de dirección entre Manzanillo y Puerto Vallarta. Lo que es seguro es que golpeará las costas de Jalisco con lluvias muy fuertes a partir de este viernes, durante el fin de semana y el lunes. Les pedimos atender las recomendaciones de Protección Civil (@PCJalisco) y descargar la aplicación Jalisco Alerta (@jaliscoalerta_). Seguiremos informando.— Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) October 9, 2026
Pronóstico del huracán “Simon” en México: día a día su recorrido
La Conagua prevé que el huracán “Simon” mantenga esta trayectoria:
-9 de octubre: Huracán categoría 2 a suroeste de Punta San Telmo, Michoacán
-9 de octubre (18:00 horas): Huracán de categoría 3
-10 de octubre: huracán categoría 4 a 175 km al suroeste de Manzanillo, Colima.
-10 de octubre: huracán de categoría 3 a 65 km al sur-suroeste de Playa Pérula, Jalisco.
-11 de octubre: huracán de categoria 1 (YA ESTARÁ EN TIERRA) sobre Jalisco
¿Qué estados esperan fuertes lluvias por el huracán "Simon"?
El huracán "Simon" provocará lluvias fuertes a torrenciales en varios estados de México, por lo que las autoridades mantienen el monitoreo de las zonas con mayor riesgo de precipitaciones.
De acuerdo con el pronóstico, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Jalisco y Colima serán las entidades más afectadas por las lluvias asociadas al ciclón.
Además, se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en las siguientes entidades:
Centro: Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Morelos y Tlaxcala.
Sur y sureste: Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas.
Occidente y Pacífico: Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit.
Noreste: Tamaulipas.
Se activa el Plan DN-III-E en Acapulco por el huracán "Simon"
Ante las fuertes lluvias del huracán "Simon", elementos de la Guardia Nacional desplegaron dispositivos de auxilio en las zonas afectadas por inundaciones.
Se esperan que las lluvies persistan durante el fin de semana, mientras el sistema se adentra a territorio nacional.
Actualización del #Huracán #Simon en el océano #Pacífico. https://t.co/Gb95JZrd34— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 9, 2026
Estados que suspenden clases por fuertes lluvias
Para este viernes 9 de octubre, no hay clases presenciales en diversos estados del país por el temporal de lluvias que azota a México ante el paso de "Simon" y el huracán "Isaías".
Entre las regiones afectadas:
Puebla: Suspensión en 173 municipios de las regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Sierra Negra, Valle de Serdán y Mixteca, según la Secretaría de Educación Pública estatal.
Michoacán: Suspensión en siete municipios de la región Sierra‑Costa: Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío.
Guerrero: suspensión de clases en las regiones de Acapulco y Costa Grande.
ALERTA: "Simon" tocará tierra en México como huracán
¡Seguirán las lluvias! El Centro Nacional de Huracanes (NHC) indica que "Simon" se fortalecerá a huracán esta noche y se espera que llegue a la costa del suroeste y centro‑oeste de México el sábado 10 de octubre.
Primero podría tocar como huracán de categoría 4 en Jalisco y luego otra vez entre Nayarit y Sinaloa para el lunes.
@aztecanoticias Tormenta Tropical "Simon" impactará dos veces a México 🌊🚨 "Simon" se intensificará rápidamente a huracán categoría 1, amenazando con un doble impacto en las costas mexicanas el fin de semana del 9 al 10 de octubre. Se esperan lluvias torrenciales y vientos extremos de hasta 251 km/h en estados como Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Durango, por lo que piden extremar precauciones ante el riesgo inminente de inundaciones, deslaves y cortes de energía. Daniel Rivera nos cuenta con información de Iveh Ortiz. #Huracán #TormentaTropical #Simon ♬ sonido original - Azteca Noticias
Acapulco bajo inundaciones por la tormenta "Simon"
Las fuertes lluvias provocadas por la tormenta tropical "Simón" dejaron calles inundadas en Acapulco, Guerrero.
Hasta el momento no hay desbordamientos, pero la alerta continúa, por lo que se esperan más lluvias durante la noche conforme el sistema se vaya fortaleciendo a huracán.
Acapulco bajo el agua... Las fuertes lluvias provocadas por la tormenta tropical "Simón" dejaron calles inundadas. Hasta el momento no hay desbordamientos, pero la alerta continúa, por lo que se esperan más lluvias durante la noche. https://t.co/mOV44DOlNJ https://t.co/acL2Vmn1z8— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 9, 2026
Ordenan puertos cerrados a la navegación por "Simon"
Por las lluvias torrenciales que azotan las regiones de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Protección Civil ordeno el cierre de puertos:
🛑 Puertos cerrados a toda la navegación:
Michoacán: Lázaro Cárdenas.
🛑 Puertos cerrados a la navegación de embarcaciones menores:
Jalisco: Barra de Navidad.
Colima: Manzanillo
Guerrero: Acapulco, Zihuatanejo y Puerto Marqués.
La Tormenta Tropical #Simón se localiza a 363 km al sur de Manzanillo, Col., y a 537 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jal. Se desplaza al oeste con una velocidad de 9 km/h. Se espera que en las próximas 12 horas se intensifique a huracán categoría uno. Se esperan lluvias con intervalos de chubascos fuertes, tormentas puntuales fuertes y tormentas eléctricas, sobre las regiones de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero e inmediaciones del sistema. 🛑 Puertos cerrados a toda la navegación: Michoacán: Lázaro Cárdenas. 🛑 Puertos cerrados a la navegación de embarcaciones menores: Jalisco: Barra de Navidad. Colima: Manzanillo Guerrero: Acapulco, Zihuatanejo y Puerto Marqués. Se recomienda extremar prevenciones y precauciones reglamentarias a la navegación de puerto y cabotaje, de igual manera a la población costera por crecida de ríos e inundaciones y deslaves en zonas bajas. Consulta nuestro aviso meteorológico completo y mantente informado: https://t.co/hwg6sAZkYh— SEMAR México (@SEMAR_mx) October 9, 2026
Habilitan refugios temporales en Acapulco por fuertes lluvias
Ante el paso de la tormenta tropical "Simon", se habilitaron 34 refugios temporales en Acapulco, Guerrero; conoce las ubicaciones.
Les comparto las ubicaciones de los refugios temporales disponibles en Acapulco. Ya se encuentran habilitados para brindar resguardo a la población ante los efectos de la tormenta tropical “Simón”. 📍Compartan esta información y sigamos atentos a las indicaciones de Protección Civil.— Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) October 9, 2026
¿A qué hora se convertirá en huracán "Simon"?
La tormenta tropical "Simon" se encuentra a 355 km al sur de de Manzanillo, Colima. Se espera que durante este noche se convierta en huracán de categoria 1.
Debido a su circulación, se esperan lluvias torrenciales en:
Lluvias fuertes en: Guerrero y Michoacán,
Lluvias intensas en Oaxaca.
Lluvias muy fuertes en: Jalisco y Colima.
🌀 El centro de la #TormentaTropical #Simon se localiza a 355 km al sur de Manzanillo, #Colima. Se pronostican #Lluvias torrenciales en costas de #Guerrero y #Michoacán. https://t.co/MGcTu7I0qF— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 9, 2026