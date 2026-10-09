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EN VIVO: Se forma el huracán “Simon"; sigue su trayectoria en México, zonas afectadas y las últimas noticias

La tormenta tropical “Simon” se convirtió en huracán frente a México: sigue EN VIVO las últimas noticias, puertos cerrados y zonas afectadas

Tormenta tropical Simón en México EN VIVO
¿En dónde seguir EN VIVO el paso de “Simon” en México?|Redes sociales

Escrito por: Iveth Ortiz

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la tormenta tropical “Simon” evolucionó a huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson durante la noche del 8 de octubre, mientras se desplazaba cerca de las costas de México.

El fenómeno podría intensificarse hasta alcanzar la categoría de huracán mayor y tocar tierra en territorio mexicano, una de ellas cerca de Playa Pérula, Jalisco. Consulta aquí su trayectoria EN VIVO, las últimas noticias y las zonas que podrían verse afectadas.

EN VIVO: Huracán Simon” en México; sigue su trayectoria, zonas afectadas y las últimas noticias

Se forma el huracán "Simon" frente a México: ubicación actual

"Simon" se intensifica a huracán categoría 1 en las costas del Pacífico sur. Provoca lluvias intensas en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Jalisco.

Se ubica a 380 km de Manzanillo, Colima y a 545 km de Cabo Corrientes; hay alerta en el tramo comprendido entre Punta San Telmo, Michoacán, y Playa Pérula, Jalisco por el riesgo de impacto.

Jalisco suspende clases por el huracán "Simon"; el estado donde podría tocar tierra el ciclón

Ante la llegada de las fuertes lluvias por el huracán "Simón", el estado de Jalisco anunció la suspensión de clases en 22 municipios de la costa.

La medida se ampliará hasta el lunes 12 de octubre, ya que se espera que el fin de semana el ciclón toque tierra muy cerca de Cabo Correntes.

Pronóstico del huracán “Simon” en México: día a día su recorrido

La Conagua prevé que el huracán “Simon” mantenga esta trayectoria:

-9 de octubre: Huracán categoría 2 a suroeste de Punta San Telmo, Michoacán

-9 de octubre (18:00 horas): Huracán de categoría 3

-10 de octubre: huracán categoría 4 a 175 km al suroeste de Manzanillo, Colima.

-10 de octubre: huracán de categoría 3 a 65 km al sur-suroeste de Playa Pérula, Jalisco.

-11 de octubre: huracán de categoria 1 (YA ESTARÁ EN TIERRA) sobre Jalisco

¿Qué estados esperan fuertes lluvias por el huracán "Simon"?

El huracán "Simon" provocará lluvias fuertes a torrenciales en varios estados de México, por lo que las autoridades mantienen el monitoreo de las zonas con mayor riesgo de precipitaciones.

De acuerdo con el pronóstico, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Jalisco y Colima serán las entidades más afectadas por las lluvias asociadas al ciclón.

Además, se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en las siguientes entidades:

Centro: Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Morelos y Tlaxcala.
Sur y sureste: Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas.
Occidente y Pacífico: Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit.
Noreste: Tamaulipas.

Se activa el Plan DN-III-E en Acapulco por el huracán "Simon"

Ante las fuertes lluvias del huracán "Simon", elementos de la Guardia Nacional desplegaron dispositivos de auxilio en las zonas afectadas por inundaciones.

Se esperan que las lluvies persistan durante el fin de semana, mientras el sistema se adentra a territorio nacional.

Estados que suspenden clases por fuertes lluvias

Para este viernes 9 de octubre, no hay clases presenciales en diversos estados del país por el temporal de lluvias que azota a México ante el paso de "Simon" y el huracán "Isaías".

Entre las regiones afectadas:

Puebla: Suspensión en 173 municipios de las regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Sierra Negra, Valle de Serdán y Mixteca, según la Secretaría de Educación Pública estatal.

Michoacán: Suspensión en siete municipios de la región Sierra‑Costa: Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío.

Guerrero: suspensión de clases en las regiones de Acapulco y Costa Grande.

ALERTA: "Simon" tocará tierra en México como huracán

¡Seguirán las lluvias! El Centro Nacional de Huracanes (NHC) indica que "Simon" se fortalecerá a huracán esta noche y se espera que llegue a la costa del suroeste y centro‑oeste de México el sábado 10 de octubre.

Primero podría tocar como huracán de categoría 4 en Jalisco y luego otra vez entre Nayarit y Sinaloa para el lunes.

@aztecanoticias Tormenta Tropical "Simon" impactará dos veces a México 🌊🚨 "Simon" se intensificará rápidamente a huracán categoría 1, amenazando con un doble impacto en las costas mexicanas el fin de semana del 9 al 10 de octubre. Se esperan lluvias torrenciales y vientos extremos de hasta 251 km/h en estados como Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Durango, por lo que piden extremar precauciones ante el riesgo inminente de inundaciones, deslaves y cortes de energía. Daniel Rivera nos cuenta con información de Iveh Ortiz. #Huracán #TormentaTropical #Simon ♬ sonido original - Azteca Noticias

Acapulco bajo inundaciones por la tormenta "Simon"

Las fuertes lluvias provocadas por la tormenta tropical "Simón" dejaron calles inundadas en Acapulco, Guerrero.

Hasta el momento no hay desbordamientos, pero la alerta continúa, por lo que se esperan más lluvias durante la noche conforme el sistema se vaya fortaleciendo a huracán.

Ordenan puertos cerrados a la navegación por "Simon"

Por las lluvias torrenciales que azotan las regiones de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Protección Civil ordeno el cierre de puertos:

🛑 Puertos cerrados a toda la navegación:

Michoacán: Lázaro Cárdenas.

🛑 Puertos cerrados a la navegación de embarcaciones menores:

Jalisco: Barra de Navidad.
Colima: Manzanillo
Guerrero: Acapulco, Zihuatanejo y Puerto Marqués.

Habilitan refugios temporales en Acapulco por fuertes lluvias

Ante el paso de la tormenta tropical "Simon", se habilitaron 34 refugios temporales en Acapulco, Guerrero; conoce las ubicaciones.

¿A qué hora se convertirá en huracán "Simon"?

La tormenta tropical "Simon" se encuentra a 355 km al sur de de Manzanillo, Colima. Se espera que durante este noche se convierta en huracán de categoria 1.

Debido a su circulación, se esperan lluvias torrenciales en:

Lluvias fuertes en: Guerrero y Michoacán,
Lluvias intensas en Oaxaca.
Lluvias muy fuertes en: Jalisco y Colima.

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