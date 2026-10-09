EN VIVO: Se forma el huracán “Simon"; sigue su trayectoria en México, zonas afectadas y las últimas noticias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la tormenta tropical “Simon” evolucionó a huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson durante la noche del 8 de octubre, mientras se desplazaba cerca de las costas de México.

El fenómeno podría intensificarse hasta alcanzar la categoría de huracán mayor y tocar tierra en territorio mexicano, una de ellas cerca de Playa Pérula, Jalisco. Consulta aquí su trayectoria EN VIVO, las últimas noticias y las zonas que podrían verse afectadas.