Tormenta tropical “Simon” podría ser huracán categoría 4: Cuándo cambiará su intensidad y cuál será su ubicación para entonces

El Servicio Meteorológico Nacional sigue con la mirada en el Océano Pacífico por la presencia de la tormenta tropical "Simon". Los pronósticos de este fenómeno dicen que va a ganar fuerza muy rápido en el mar, hasta convertirse en un peligroso huracán categoría 4 y todo sería cerca de México.

¿Cuándo se espera que la tormenta "Simon" evolucione y en dónde se va a encontrar cuando esto suceda?

¿Dónde está ahora la tormenta "Simon"?

La mañana de este jueves 8 de octubre, el centro de la tormenta "Simon" está a 310 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 415 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Avanza con vientos que provocan una fuerte presencia de nubes en la zona del Pacífico Sur.

¿Qué estados están sufriendo por la tormenta tropical "Simon"?

La circulación de "Simon" sí está dejando sentir sus efectos en la República Mexicana. Provoca lluvias torrenciales en la costa y sur de Guerrero, lluvias intensas en el noroeste, centro y costa de Oaxaca, y agua muy fuerte en la costa de Michoacán.

Además, provoca olas de 3 a 4 metros de altura en playas de Colima, Michoacán y Guerrero.

¿Cuándo se va a convertir en huracán la tormenta "Simon"?

El reporte de las autoridades dice que el sistema subirá de nivel de manera muy rápida. Para las primeras horas del viernes 9 de octubre se convertirá en huracán categoría 1 a 320 km de Punta San Telmo, Michoacán.

Ese mismo viernes al mediodía subirá a categoría 2, y para los primeros minutos del sábado 10 alcanzará la categoría 3 a 230 km de Manzanillo, Colima.

Fecha exacta en que llegará a categoría 4

La llegada a su máximo nivel previsto será para el mediodía del sábado 10 de octubre. A esa hora, "Simon" se intensificará a huracán categoría 4 con vientos de más de 200 km/h, ubicándose a solo 140 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima.

Después comenzará a perder fuerza conforme se acerque a las costas de Jalisco, Nayarit y Sinaloa.

Zonas en alerta por tormenta tropical "Simon"

Hay una zona de vigilancia desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Manzanillo, Colima. Protección Civil pide a la gente alejarse de ríos, arroyos y playas por las rachas de viento fuertísimo y al elevado oleaje que se mantendrá durante todo el fin de semana.