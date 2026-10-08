Tormenta tropical “Simon” y huracán “Isaías” hoy 8 de octubre: Ubicación, trayectoria, pronóstico y estados donde provocan lluvias

La actividad en los mares de México va a seguir en estado crítico en las próximas horas. En el Pacífico la tormenta tropical "Simon" gana fuerza con la amenaza de escalar a categorías mayores, en el Golfo de México el huracán "Isaías" avanza al borde de la península.

Los dos fenómenos provocarán un fuerte temporal con aguaceros e inundaciones en más de diez estados.

Esta es toda la información de sus ubicaciones, trayectoria y lugares donde sí provocarán efectos.

Tormenta tropical "Simon": Ubicación y dónde provoca lluvias

El centro de la tormenta tropical "Simon" está a 310 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 415 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Sus nubes ya provocan lluvias torrenciales en la costa y sur de Guerrero, lluvias intensas en el noroeste, centro y costa de Oaxaca, y aguaceros muy fuertes en la costa de Michoacán.

"Simon" podría evolucionar a categoría 4: esta es su trayectoria

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional dice que esta tormenta se va a fortalecer muy rápido en aguas del Océano Pacífico. Se prevé que este mismo jueves "Simon" se convierta en huracán categoría 1, el viernes alcance la categoría 2 y para el sábado se intensifique a categoría 3 y después a categoría 4 a 140 kilómetros de Manzanillo, Colima, antes de acercarse a las costas de Jalisco, Nayarit y Sinaloa.

¿Dónde está el huracán "Isaías" y qué estados afectará?

El huracán "Isaías" avanza en categoría 1 a 280 kilómetros al nor-noroeste de Progreso, Yucatán, y a 425 kilómetros al norte de Campeche.

Su paso está dejando lluvias puntuales intensas en zonas del oeste y costa de Chiapas, Campeche y Yucatán, y lluvias muy fuertes en el centro y sur de Veracruz, la costa de Tabasco y el norte de Quintana Roo.

El #Huracán #Isaias se localiza a 280 km al noroeste de Progreso, #Yucatán. Mantiene #Lluvias fuertes a intensas en zonas del oriente y sureste de #México, incluida la #PenínsulaDeYucatán. Ve la información detallada ⬇️ https://t.co/iGFK4kt0p2 pic.twitter.com/7ie900XNQA — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 8, 2026

Trayectoria del huracán "Isaías"

La trayectoria de "Isaías" va a seguir moviéndose al norte del mar, alcanzando la categoría 2 de huracán durante el día viernes frente a las costas del Golfo de México.

Para las primeras horas del sábado se prevé que pierda fuerza a tormenta tropical antes de tocar tierra directamente en el sur de Estados Unidos.

Estados que deben tomar precauciones por "Isaías" y "Simon"

Las autoridades pidieron a los habitantes de los estados afectados tomar precauciones. Se alerta sobre vientos con rachas de hasta 70 km/h y olas de tres a cuatro metros en Colima, Michoacán y Guerrero, por lo que es vital evitar acercarse a las playas o intentar cruzar ríos y arroyos que crecen con la lluvia.