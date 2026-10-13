Nace la tormenta tropical “Trudy” en el Pacífico: Prevén que se convierta en huracán mayor; ¿dónde está ahora?

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos confirmó la formación de la tormenta tropical "Trudy" a 790 km de Acapulco, Guerrero. El sistema avanza al noroeste a 13 km/h con vientos de 65 km/h.

Se prevé una rápida intensificación que lo convertirá en huracán este miércoles por la noche y en huracán mayor en los próximos días.

¿Hacia dónde se dirige ahora y cuándo se va a convertir en huracán mayor?

Nace la tormenta tropical "Trudy" frente al sur de México

A las 15:00 horas de este martes, el Centro Nacional de Huracanes confirmó que la Depresión Tropical 21-E tomó fuerza en el mar y se convirtió oficialmente en la tormenta tropical "Trudy".

El centro del fenómeno está a 790 kilómetros al sur-sureste de Acapulco, Guerrero, y a mil 255 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima.

3 PM CST Tue Oct 13 (Advisory 2) Key Messages for Tropical Storm #Trudy. Latest info: https://t.co/NyUGSIFCuo



3 PM CST martes 13 de octubre (Aviso 2) Mensajes clave sobre la tormenta tropical #Trudy. Más información: https://t.co/NyUGSIFCuo pic.twitter.com/a75Zp1FpO3 — NHC Pacific (@NHC_Pacific) October 13, 2026

¿Cuál es la trayectoria de "Trudy"?

Actualmente, "Trudy" tiene vientos máximos sostenidos de 65 km/h, con ráfagas más fuertes, y sus vientos con fuerza de tormenta tropical llegan hasta 75 kilómetros desde su centro. El ciclón avanza al noroeste a una velocidad de 13 km/h.

Se prevé que mantenga esta dirección entre el oeste-noroeste y el noroeste hasta la noche del miércoles 14 de octubre.

"Trudy" podría volverse un huracán mayor

Los pronósticos dicen que "Trudy" pasará por un proceso de intensificación acelerada sobre las aguas del Pacífico. En el informe de las 3:00 PM dice que se espera que alcance la categoría de huracán para la noche del miércoles y que continúe fortaleciéndose hasta convertirse en un huracán mayor, categoría 3 o superior, para el viernes 16 de octubre.

Oleaje elevado y marejadas en las costas del sur

Aunque de momento no hay alertas ni avisos costeros vigentes para zonas pobladas, el Centro Nacional de Huracanes advierte que las marejadas generadas por "Trudy" comenzarán a golpear las costas del sur de México a finales de esta semana.

Este oleaje provocará corrientes de arrastre peligrosas que representan un riesgo para embarcaciones.

Estados del occidente deben monitorear el avance del ciclón

Las autoridades piden a los habitantes del suroeste y centro-occidente del país mantenerse al pendiente del reporte del tiempo durante los próximos días.