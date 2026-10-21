El planeta registra cada vez más “tormentas de calor” gigantes, según un nuevo análisis

Las “tormentas de calor” empiezan a ser una señal de alerta de que el planeta se está calentando de manera muy rápida. Un análisis de Reuters revela que estos fenómenos, que antes eran episodios aislados, ahora se multiplican hasta 20 veces más.

Estas olas de calor gigantes pueden cubrir enormes regiones del planeta durante semanas o incluso meses, con consecuencias para la salud, el mismo ecosistema y las actividades económicas.

Pero ¿qué consecuencias puede haber para México?

¿Qué es una ola de calor y cómo se forma?

Una ola de calor es un periodo prolongado de temperaturas anormalmente altas que dura en promedio tres días consecutivos, pero esto depende de la estación del año, la altitud y la ubicación geográfica.

El investigador del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Leodegario Sansón Reyes, explica que en la Ciudad de México (CDMX) se considera una ola de calor cuando las temperaturas máximas superan aproximadamente los 33 o 34 grados Celsius.

Uno de los factores que favorecen estos episodios es la presencia de un sistema de alta presión, también conocido como anticiclón, que puede permanecer sobre una región durante varios días y limitar la formación de nubes.

Al producirse este anticiclón, el calor se acumula sobre el nivel del suelo, haciendo que las partículas contaminantes se concentren, a la par de que incrementa la radiación solar.

¿Por qué se producen las “tormentas de calor”?

La investigación de Reuters muestra que el calor extremo se ha convertido en un problema a escala global, y ya no solo afecta a las grandes ciudades.

Para documentarlo, el medio internacional analizó temperaturas de más de un millón de zonas del planeta desde 1960, encontrando que las olas de gran tamaño, llamadas ahora “tormentas de calor”, se han incrementado considerablemente.

Durante la década de 60, estos fenómenos representaban alrededor del 3 por ciento de los días inusualmente cálidos en un punto determinado del planeta.

Pero ahora, parecen multiplicarse, e incluso una ola llegó a extenderse en el 85% del planeta durante 367 días entre 2023 y 2024; este último siendo considerado el año más cálido.

De pasar a ser eventos “inusuales”, en este siglo han invadido el planeta 20 veces más, registrando una media de casi 102 al año.

“El Niño” y el cambio climático

La investigación señala que el aumento de los gases de efecto invernadero es uno de los factores principales que elevan la temperatura media global.

No importa lo mucho que el planeta busque regenerarse por sí mismo, la quema de combustibles fósiles y cualquier tipo de actividad humana que hacemos día con día retienen el calor en la atmósfera, dándole poco tiempo de sanar.

A esto se suman fenómenos como “El Niño”, eventos climáticos que se producen de 2 a 7 años, y que también generan alteraciones en la atmósfera.