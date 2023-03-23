VIDEO: Tormentas de arena cubren Beijing, ¿por qué ocurre este fenómeno meteorológico?

La noche del pasado martes 21 de marzo del 2023, una serie de tormentas de arena cubrieron Beijing y varias provincias del norte de China; de acuerdo a las autoridades, este fenómeno meteorológico se dio por fuertes gradientes de presión y tormentas en las últimas horas.

Debido a las tormentas de arena, el gobierno de Beijing pidió a las personas que no realizaran actividades al aire libre o ejercicio; asimismo, le solicitaron a los conductores manejar con precaución y reducir su velocidad.

Tormentas de arena: ¿Por qué ocurren estos fenómenos meteorológicos?

Las tormentas de arena y polvo surgen en la mayoría de las ocasiones por los fuertes vientos que se dirigen a determinada zona, de acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial los vientos arrastran cantidades de arena a kilómetros de distancia.

Un punto importante es que el tamaño de las partículas y la velocidad del viento influyen en la distancia que podría recorrer el fenómeno meteorológico.

🇨🇳 | Beijing y otras provincias de China se ven afectadas por fuertes tormentas de arena. pic.twitter.com/YPdjxNxIiL — roymorenoofficial (@roymorenooffic) March 22, 2023

Las tormentas de arena son habituales en ciertas regiones después de varios días de calor intenso; además, cuando llegan fuertes vientos, estas se intensifican.

¿Cuánto tiempo dura una tormenta de arena?

Actualmente, no se puede establecer un tiempo concreto para un fenómeno de estas características, como el que sucedió en Beijing; sin embargo, se estima que puede ir desde unas horas hasta varios días, en algunas ocasiones el periodo supera la semana.

Las tormentas de arena no son una excepción en la Tierra, la NASA ha dado a conocer que en planetas como Marte también se manifiestan, en esos casos se han llegado a observar tormentas que han envuelto la totalidad de la superficie.

¿Qué provincias de China se vieron afectadas por las tormentas de arena?

La Administración Meteorológica de China maneja un protocolo de alerta meteorológica que consiste en cuatro niveles, el rojo es la advertencia más grave, le sigue el naranja, amarillo y azul.

Autoridades de Beijing solicitaron que todos los ciudadanos se queden en casa por las tormentas de arena.|Twitter @Mauro_Sosa_s

Estas son las provincias con alerta amarilla por las tormentas de arena en China:



Shaanxi

Hebei

Heilongjiang

Jilin

Liaoning

Shandong

Henan

Jiangsu

Anhui

Hubei

¿Qué hacer en caso de una tormenta de arena?

Las tormentas de arena son regulares en algunos puntos del mundo, por lo que algunos organismos internacionales han emitido una serie de recomendaciones para minimizar los efectos de cualquier tormenta de polvo en la salud.

Sigue estas recomendaciones en caso de estar en una tormenta de arena:

