Tornados en Texas y Oklahoma dejan un muerto y daños severos

Este viernes se reportaron varios tornados destructivos en Oklahoma y Texas, ciudades que se vieron severamente afectadas con árboles caídos, casas dañadas y al menos un muerto. Por lo que el Servicio Meteorológico de Estados Unidos lanzó una alerta de seguridad para los residentes.

A través de Twitter, el Servicio Meteorológico alertó que los tornados y fuertes vientos continuarán causando estragos en Texas durante la noche a medida que el frente frío pasa por las llanuras del sur.

Tornado en Texas

En Texas se reportó un tornado en el condado de Hopkins. Las autoridades indicaron que cuatro casas resultaron dañadas, pero no hubo lesionados ni víctimas mortales.

La oficina del alguacil del condado informó que el Ejército de Salvación se encontraba en el lugar ayudando a las familias afectadas.

El condado de Lamar, en Texas, también reportó daños, por lo que las autoridades pidieron a las personas mantenerse lejos de las áreas dañadas por los tornados.

El departamento local de bomberos acudió al lugar para brindar ayuda y asistencia de búsqueda y rescate en caso de ser necesario.

Tornado en Oklahoma

En Oklahoma el panorama no es diferente, el tornado causó severos daños, en redes sociales, un conductor captó una estructura derrumbada y un camión de carga volteado tras el paso del fuerte viento.

En Oklahoma se reportó un muerto hasta el momento. De acuerdo con el centro de predicciones de tormentas, al menos 15 tornados ocurrieron la noche de este viernes. De los cuales nueve ocurrieron en Texas, cuatro en Arkansas y uno en Oklahoma.

