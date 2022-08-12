Video: Captan formación de tornado de fuego en California

Medios de comunicación estadounidenses lograron captar la formación de tornado de fuego mientras servicios de emergencia combatían un incendio forestal registrado en la comunidad de Gorman, en Los Ángeles, California.

El video de la formación del tornado de fuego hasta el momento no dejó personas lesionadas, sin embargo, se viralizó de inmediato en redes sociales.

Over 200 firefighters were called to tackle a brush fire in Gorman, California, on August 10, 2022, after the blaze spread over 150 acres.



(Reuters) https://t.co/Y1URGlzsct pic.twitter.com/nF7Df82pPG — Voice of America (@VOANews) August 11, 2022

De acuerdo con el Departamento de bomberos del Condado de Los Ángeles, en el incendio forestal había al menos 200 personas que lo combatían, según el reporte de las 23:00 horas del 10 de agosto.

Durante la noche del miércoles, autoridades indicaron que el incendio forestal estaba contenido en 60% y había afectado más de 60 hectáreas de suelo.

En el video captado por los medios se observa cómo el helicóptero se acerca al tornado de fuego para mitigar las llamas y se aleja de inmediato.

**UPDATE**

Thanks to ground crews and an aggressive attack by air resources, the #SamFire is being held at 150 acres. #LACoFD 2nd alarm resources and 1st alarm resources from @Angeles_NF are still on scene continuing the fire fight. pic.twitter.com/Uq3dKlhJPm — L.A. County Fire Department (@LACoFDPIO) August 11, 2022

¿Qué es un tornado de fuego y cómo se forma?

Autoridades de California indicaron que debido a las altas temperaturas y los vientos se formó el tornado de fuego, también conocido como demonios de fuego o "firenado".

El tornado de fuego son columnas de fuego que se forman cuando las altas temperaturas y el aire caliente se mezclan con las llamas del incendio.

California 🌪🔥.

La temperatura del aire está por encima de los 500°С. pic.twitter.com/lgsAs4DyXW — Inna Kovalska (@KovalskaInna) August 11, 2022

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles explicó que el vórtice del tornado de fuego puede medir apenas unos metros de ancho en pocos minutos, pero puede alcanzar los 10 metros o hasta el kilómetro de altura.

En California se registra una severa sequía desde hace más de 10 años, lo que propicia la formación de fenómenos como el tornado de fuego.

Hace un año, en los condados Riverside y San Diego, también se formó un tornado de fuego o también conocido como torbellino que no dejó a personas lesionadas.