VIDEO: Toro escapa de matadero en Nueva York; está desaparecido

Un toro escapó de un matadero en Long Island, Nueva York, lo que provocó una persecución para lograr su captura; sin embargo, logró librar a las autoridades y continúa desaparecido.

Los hechos ocurrieron este martes cerca de las 10:00 del tiempo de Nueva York, Estados Unidos, cuando las autoridades del condado de Suffolk tuvieron que movilizarse para conseguir la captura del toro tras escapar del matadero.

El toro continúa prófugo 🙈😂😂 en Long Island . WATCH 🐂 Doorbell video captures escaped bull wandering down Long Island street. (Courtesy: Adrian Quinones)



A bull headed to a slaughterhouse in Moriches escaped Monday morning and is loose in Suffolk County pic.twitter.com/l50FjOcUCI — Nilda Rosario (@nildarosario) July 22, 2021

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De acuerdo con medios de comunicación locales, el toro tiene un peso de unas mil 500 libras, es decir, unos 680 kilos y escapó del matadero ubicado en una granja, donde pretendían matarlo como parte de una celebración musulmana.

Después de que el toro escapó del matadero en Nueva York comenzó a deambular por algunas calles de la comunidad de Shirley, en el condado de Suffolk, lo que provocó la sorpresa de los vecinos y la movilización de las autoridades. No obstante, el ejemplar no pudo ser capturado.

SCPD officers responded to 911 calls reporting a bull running loose on Montgomery Avenue in Mastic at approximately 8:20 a.m.



The bull is still loose, and all sightings should be reported to 911. pic.twitter.com/gLc1fj96Ka — Suffolk County PD (@SCPDHq) July 20, 2021

Escape del toro en Nueva York provoca cierre de carretera

El escape del toro en calles de Nueva York provocó una intensa movilización de los servicios de emergencia y el cierre temporal de la carretera Sunrise Highway en ambas direcciones, una de las principales vialidades del lugar, para evitar algún accidente con los automovilistas.

Sin embargo, momentos más tarde, la carretera Sunrise Highway fue reabierta a la circulación a pesar de que no fue recapturado el toro. De acuerdo con medios de comunicación locales, el animal fue visto por última vez en Mastic Beach, en el mismo condado de Suffolk, Nueva York.

Toro pasea entre las casas de los vecinos

Medios de comunicación reportaron que algunos vecinos de Long Island, Nueva York, observaron al toro mientras paseaba por sus casas, las cuales se ubican en una zona rodeada por vegetación.

Los habitantes calificaron esa escena como de película, pero se mostraron curiosos por observar al toro de cerca y conocer a dónde se dirigía.