VIDEO: Oso ataca a su entrenadora durante función de circo

Un video que circula en las redes sociales muestra el momento en el que un oso atacó a su entrenadora durante la realización de un acto en un circo ubicado en la ciudad de Berezovsky, región de Kemerovo, Rusia.

En las imágenes se observa el momento en el que el oso realiza una serie de actos de circo mientras dos personas acompañan al ejemplar en el escenario, una de ellas es su entrenadora. Sin embargo, unos momentos después, el oso se lanzó contra la mujer.

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En la función de circo había público como niños, quienes solo se quedaron viendo el momento en el que el oso se lanzó contra su entrenadora. De acuerdo a los reportes de medios locales, la mujer resultó ilesa, luego de la intervención de sus compañeros para tratar de detener al animal.

El ataque del oso contra su entrenadora durante la función de circo quedó registrada por las cámaras de los asistentes, quienes no tenían barreras de protección ni obstáculos que impidieron un posible ataque del ejemplar contra ellos.

En las imágenes que circulan en las redes sociales se observa al oso vestido con un sombrero y una bufanda rosa, el cual sostuvo a su entrenadora por el pie y el tobillo, lo que provocó la sorpresa de los espectadores y provocó la rápida reacción del personal del circo.

Запретить ебаный цирк и ебаных людей



В городе Березовский Кемеровской области цирковой медведь взбунтовался от бесчеловечного обращения и попытался сожрать свою мучительницу. К сожалению, неуспешно. #россия pic.twitter.com/aoepkHQ3dz — Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) July 17, 2021

El oso intentó más ataques contra su entrenadora

De acuerdo con las imágenes y con reportes de medios locales de comunicación, el oso intentó más ataques contra su entrenadora.

En el video se observa que el oso está sobre una estructura, cuando su entrenadora se acerca con un aro metálico, el cual pretende pasar por el cuerpo del mamífero, pero de nueva cuenta se lanza contra ella, por lo que tuvieron que intervenir los dos sujetos que ya estaban alerta a sus movimientos.

Tras el nuevo intento de ataque, uno de los dos hombres sobre el escenario del circo sujetó fuertemente al oso, jalándole la piel de la espalda.

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