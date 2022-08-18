VIDEO: Toro embiste autos, peatones y negocios en calles de Perú

Sorpresa, preocupación y pánico fue lo que causó un toro que se escapó mientras era trasladado a un matadero en la capital de Perú.

La súbita aparición de un toro en plena vía Panamericana Sur, ocurrió justo a la altura del kilómetro 21.5, muy cerca de donde varias personas habían acudido a tramitar su licencia para conducir. El animal embistió autos, peatones y negocios; todo a su paso.

El toro era trasladado a bordo de un camión pero conforme a las primeras investigaciones, quedó mal amarrado, además de que la puerta del vehículo también estaba mal cerrada por lo que el animal pudo escapar debido a que la unidad de transporte no avanzaba por el congestionamiento vial registrado en la zona.

Asustado, el toro "se volvió loco" y embistió todo lo que se encontró a su paso. Dejó varios daños materiales hasta que finalmente fue capturado por transeúntes, residentes que se arriesgaron y ayudaron al chofer de la unidad que los transportaba.

Toro embiste autos, negocios y peatones en Lima, capital de Perú

Las imágenes fueron captadas por algunos residentes que a pesar del pánico, lograron atarlo por las patas, después de 40 minutos de una persecución del animal que dejó herida a una persona, que fue llevada a un hospital local para recibir tratamiento.

En las imágenes compartidas en redes sociales también se puede observar al toro intentando cornear a una de las personas que, al parecer, pretendía detenerlo.

Y como si no fuera suficiente, el toro también ingresó en diversas ocasiones a la vía rápida en donde intentó embestir a un vehículo cuyo chofer optó por acelerar para rápidamente alejarse del bovino.

El toro también recorrió los negocios y provocó varios destrozos en algunos de ellos. En su "alocada carrera", embistió a un puesto de caldos de gallina cuyo sueño resultó afectado tanto por la pérdida de gran parte de los insumos para preparar sus platillos, como porque sus clientes tuvieron que huir del lugar y no regresaron a pagar.

#LoÚltimo | Toro se escapa y genera pánico en el Turín de Conchan en la Panamericana Sur. pic.twitter.com/rS8NC18ggr — Ruben_sin_tilde (@Ruben_sin_tilde) August 17, 2022

Capturan a toro que causó pánico en las calles de Lima

El bovino pudo ser capturado por el propio chofer del camión del que había escapado, el hombre pudo capturar al toro con ayuda de varios transeúntes valientes. Utilizaron sogas y cables para lograr atar sus patas.

El chofer se puso a negociar con las personas afectadas por los daños causados por el toro que embistió autos, peatones, negocios y que causó pánico en calles de Lima, capital de Perú. No quedó claro qué pasará con el enorme animal.