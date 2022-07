Chofer de autobús casi muere ahogado durante tormenta en Guadalajara

La fuerte tormenta en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco dejó inundaciones, árboles caídos, vehículos varados y colapso de vialidades.

Las calles parecían ríos, la gran cantidad de basura tapó alcantarillas y la consecuencia fue encharcamientos desde los 30 centímetros hasta el metro.

Durante la inundación en Guadalajara, un chofer de autobús casi muere

El conductor de un autobús que descansaba en un camerino mientras se dirigían a Manzanillo, Colima, quedó atrapado y estuvo a punto de morir ahogado.

“Estaba en el camarote acudiamos a Manzanillo era tanta agua yo me sentía ahogar me quise salir y no pude estaba prensado y no podía salir”, narró Pablo, el chofer de un autobús.

Su hijo y compañero de ruta lo ayudaron a salir.

Narró Víctor, un testigo: “Se estaba ahogando, el chofer estaba en el camarote, se atracó con el camión. Lo sacaron a la fuerza con desesperación y pues traía dolor en las costillas”

Guadalajara y Zapopan fueron los municipios más afectados.

Se derrumbó una vivienda con la tormenta

Un reporte al número de emergencias alertó a elementos de Protección Civil que se había escuchado un fuerte estruendo, a su llegada observaron el colapso de diversas partes de la casa.

Para evitar riesgos a transeúntes y automovilistas, autoridades realizaron el cierre de la vialidad.

Bomberos de Guadalajara hicieron la remoción de los escombros y acordonaron la finca.

Un ciclista perdió la vida durante inundaciones

Un ciclista se convirtió en la sexta víctima mortal del temporal. El hombre de 50 años transitaba por la avenida camino real a la altura de Hacienda del Oro al parecer acudía a trabajar cuando la fuerte corriente hizo que perdiera el control de la bicicleta y fuera arrastrado.

Testigos de inmediato informaron a las autoridades que el hombre había sido arrastrado por el arroyo.

El hombre vestía pantalón de mezclilla azul playera en color azul y botas café.

La bicicleta fue localizada a 60 metros de Camino Real a Colima.

El hombre fue arrastrado alrededor de 400 metros. Protección Civil y Bomberos acordonaron el punto para que policías de Tlajomulco iniciaran una carpeta de investigación.