Un toro de más de 800 kilos surcó el cielo de Asturias

Bomberos españoles protagonizaron un espectacular rescate aéreo. Con ayuda de un helicóptero, salvaron a un toro de más de 800 kilos de peso que había caído en una playa de Asturias en el norte de España.

El helicóptero de rescate se enfrentó a una carga más pesada de lo habitual cuando fue el encargado de levantar a un toro de más de 800 kilogramos de una playa en Ferrero.

#EnVideo| Con ayuda de un helicóptero, bomberos rescataron a un #toro de más de 800 kilos que había caído en una playa de #Asturias en el norte de #España.



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Impactante rescate de un toro en España

Los primeros intentos por levantar a "Bolero" fallaron debido a su gran tamaño, por lo que los bomberos pidieron apoyo aéreo. El helicóptero no logró levantar a la bestia en un primer intento. Para completar la misión fue necesario que regresara con menos combustible, además de un arnés más fuerte.

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Para el rescate, fue necesario sedar al animal para que un equipo le colocara el arnés y una cuerda. Posteriormente el helicóptero izó a Bolero desde la playa de La Carnera, justo en el área del Golfo de Vizcaya.

Un video de los Bomberos de Asturias mostró el rescate que fue realizado por un helicóptero con el Equipo de Emergencias del Principado de Asturias.

"Bolero" tras el rescate fue trasladado a un prado cercano. pic.twitter.com/DBNtwXGJhJ — Bomberos de Asturias (@BomberosAstur) April 28, 2021

Bolero resultó levemente herido luego de caer uno 100 metros por una empinada ladera. Una foto del animal fue publicada por bomberos luego del exitoso rescate que terminó cuando fue regresaso a salvo a un prado de la región norteña de Asturias.