Trabajador rompe récord en Brasil, lleva 84 años en la misma empresa

Walter Orthmann, es un hombre de 100 años de edad quien acaba de romper un récord Guinness debido a que lleva 84 años de trabajador en la misma empresa en Brasil.

El abuelito de 100 años es originario de la ciudad de Brusque, en el sur de Brasil y recien llamó la atención de los medios de comunicación debido a que ha ingresado en el libro Guinness de los Récords por ser el trabajador que más tiempo ha laborado en la misma empresa, lo ha hecho durante los últimos 84 años por lo que estableció un récord.

En la cuenta oficial de Guinness World Records LatAm en Twitter se publicó: "Feliz #DiaDelTrabajador. Walter Orthmann de Brasil tiene el récord para la carrera más larga trabajando para la misma empresa. Comenzó en 1938 y todavía sigue trabajando para la empresa RenauxView después de más de 80 años".

Feliz #DiaDelTrabajador. Walter Orthmann de Brasil tiene el récord para la carrera más larga trabajando para la misma empresa. Comenzó en 1938 y todavía sigue trabajando para la empresa RenauxView después de más de 80 años. #OficialmenteAsombroso #OficialmenteInspirador pic.twitter.com/XZss8vI54j — Guinness World Records LatAm (@gwr_es) May 1, 2018

Récord Guinness: 84 años trabajando para la misma empresa

A pesar de su extraordinario logro, los consejos de Walter Orthmann para quienes buscan una vida profesional larga y satisfactoria son bastante rutinarios, a sus 100 años, los mejores consejos que este brasileño te puede dar son: "haz lo que te gusta" y "aléjate de la comida basura".

Durante una entrevista que le fue efectuada en esta semana, Walter Orthmann señala que: "Te tiene que gustar trabajar. Yo empecé a trabajar con esa voluntad y espíritu de lucha" y agrega que: "No puedes hacer cualquier trabajo para decir que estás trabajando. Eso no funciona. No vas a poder aguantar".

Según los medios de comunicación de Brasil, Walter Orthmann comenzó en la planta de una empresa conocida ahora como RenauxView, que produce tejidos, poco después, pasó a la administración, y acabó convirtiéndose en el director de ventas en la misma empresa. Todo un ejemplo para los abuelitos.

Para mantenerse en forma, Orthmann "estira" su cuerpo a diario, además de que vigila su dieta: "Evito la sal y el azúcar", y este trabajador incansable asegura que: "Evito las cosas que dañan los intestinos. Evito la Coca-Cola y otros refrescos. Sólo consumo cosas que son buenas para ti. Eso realmente ayuda a tu cuerpo a ser fuerte para siempre".