¿Cuál es la mejor dieta para bajar de peso?

Ahí le va otro efecto negativo del confinamiento que trataba de combatir la pandemia por Covid-19: el aumento de peso. El sedentarismo, que siempre ha sido alto en nuestro país, estar mucho tiempo sentado, comer alimentos altos en carbohidratos y consumir poco agua son, entre otros, algunos de los factores que han favorecido el sobre peso. México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en sobrepeso y obesidad.

Tratar de tener un peso adecuado es importante para todos los aspectos de la vida y de la salud la cosa es conseguirlo de manera adecuada, personalizada y asesorados por especialistas.

Las dietas, como los medicamentos, no son recetas generales; la que le sirve a un amigo o a un familiar no necesariamente es la adecuada para todos de ahí que no resulta efectiva o, peor aun, dañe nuestra salud.

Las dietas de moda como las keto o las de la luna o la del ayuno intermitente, entre muchas otras no son ni buenas ni malas siempre y cuando estemos bien asesorados y con un seguimiento puntual por parte de un especialista. Un régimen alimenticio mal llevado podría provocar daños en órganos como el hígado o los riñones o, en el mejor de los casos no servir de nada.

Antes e cualquier dieta y/o programa de ejercicio es importante acudir con nuestro médico de confianza quien debe considerar nuestra edad, nuestro estado de salud general, nuestras actividades y así poder diseñar el plan que mejor nos acomode y que nos ayude, a la larga, a cambiar nuestro estilo de vida.

¿Cómo saber cuál es la mejor dieta para mi?

¿Qué es lo mínimo que debo hacer antes de comenzar con un régimen alimenticio y un programa de ejercicios?

¿Cómo reconocer a un buen profesional de la salud y de la nutrición?

De todo esto y más conversamos con el doctor José Alfredo Álvarez López, él es endocrinólogo y miembro de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología

