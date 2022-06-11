Rescatan a trabajadores que cayeron en contenedor de chocolate

Elementos de rescate salvaron a dos trabajadores que cayeron dentro de un contenedor de chocolate en una empresa de dulces ubicada en Pensilvania, Estados Unidos.

Las dos personas trabajaban para un contratista y realizaban trabajos de mantenimiento en la fábrica cuando cayeron dentro del contenedor de chocolate de la empresa Mars Wrigley, en Elizabethtown.

Por el momento se desconoce cómo cayeron los dos trabajadores dentro de un contenedor de chocolate; sin embargo, la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional ya investiga las causas del accidente.

Los elementos de rescate pudieron sacar a los dos trabajadores abriendo un hoyo en el fondo del contenedor de chocolate, lo que causó el derrame del dulce. Posteriormente las dos personas fueron trasladadas a un hospital para ser atendidos, sin que informaran si estaban lesionados de gravedad.

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“Podemos confirmar que ambas personas fueron llevadas fuera del sitio para una evaluación adicional. Estamos extremadamente agradecidos por el rápido trabajo de los socorristas”, informó la empresa en un comunicado compartido a medios locales.

La empresa Mars, donde cayeron dos trabajadores en un contenedor de chocolate, produce varias golosinas populares como los dulces M&Ms, los chocolates Snickers y los Skittles.

Accidentes de trabajadores en Estados Unidos

Este no es el primer accidente grave que ocurre en una fábrica de Estados Unidos, pues hace unos días, un trabajador de la empresa Mapleton Foundry, murió después de caer en una tina con hierro fundido.

El fatal accidente ocurrió cuando el trabajador iba a tomar una muestra de hierro y resbaló, cayendo en el contenedor.

En abril, una trabajadora fue aplastada por una máquina en una fábrica de pan en Carolina del Norte, Estados Unidos.

A principios de año, la trabajadora de una panificadora quedó atrapada en una máquina debido a una falla, lo que le causó la muerte, pues la mitad de su cuerpo fue aplastado. El incidente también ocurrió en Carolina del Norte.

