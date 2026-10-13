Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) partciparon en una marcha este martes 13 de octubre de 2026, con protestas que continuarán el miércoles 14 en la Ciudad de México (CDMX) y otros estados del país.

Los manifestantes exigen un aumento salarial del 10 por ciento directo al salario tabular, la destitución de su dirigente sindical, Rafael Olivos Hernández, la convocatoria a un congreso extraordinario y la revisión de los estatutos sindicales.

También demandan el abasto suficiente de medicamentos y equipo médico, mejores condiciones laborales, la regularización de trabajadores y mejoras en las pensiones y jubilaciones.