¿Se te olvida responder mensajes? WhatsApp lanzará el botón ‘recordarme'; cómo se usa

¡Ya no dejarás en visto a nadie! WhatsApp, la plataforma de mensajería más utilizada en el mundo, lanzará la función ‘recordarme’, diseñada para que los usuarios no olviden responder los mensajes importantes, pero ¿cómo se activa?

La nueva herramienta tiene como objetivo que los usuarios tengan una mejor organización en sus conversaciones.

¿Cómo activar la función ‘recordarme’ en WhatsApp?

Si quieres activar la función ‘recordarme’ en WhatsApp, lo único que tienes que hacer es seguir estos pasos:



Selecciona el chat o el grupo que quieras

Mantenlo presionado hasta que se despliegue el menú de opciones

Selecciona el botón “recordarme”

Programa la hora en la que quieras recibir la notificación, y ¡listo!

El recordatorio puedes programarlo para cada 8 ó 24 horas. Una vez que esté programado, aparecerá una campanita en el mensaje en el que pusiste el recordatorio.

Al llegar la hora programada, la plataforma te enviará una notificación con el texto completo, la vista previa del contenido multimedia, junto con los detalles del chat.

Una de las ventajas del botón ‘recordarme’ en WhatsApp, es que tus contactos no sabrán que activaste la función, ya que las notificaciones únicamente te llegarán a ti.

Pasos para activar el botón ‘recordarme’ en WhatsApp|WABETA

¿Cuándo estará disponible la función de ‘recordarme’?

¡Marca la fecha en el calendario! Por el momento, la herramienta ‘recordarme’ sólo está disponible en la versión 25.25.74 de iOS , por lo que si tienes la versión más antigua, tendrás que esperar un poco más de tiempo para poder probarla.

En caso de tener la actualización requerida y el botón no aparezca, entra a la tienda de aplicaciones y actualiza la plataforma de mensajería.

Por su parte, WhatsApp aseguró que la función llegará paulatinamente a todos los dispositivos iOS y Android.

¿Cuáles son las nuevas actualizaciones de WhatsApp?

Una de las últimas actualizaciones de WhatsApp, permite a las y los usuarios programar llamadas dentro de la plataforma de mensajería, una función que pretende facilitar el uso de la aplicación de Meta.

Para programar una llamada en WhatsApp, solo debes seguir estos sencillos pasos:



Ingresa a WhatsApp.

Dirígete a la sección de “Llamadas”

Selecciona el botón de "+"; se ubica en la parte superior derecha de la pantalla.

Da clic en la opción de “Programar llamada”.

Una vez seleccionada esta opción, la plataforma te dará la opción de agendar tu llamada; sin embargo, para finalizar el proceso necesitas seguir estos pasos:

