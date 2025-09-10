¿Se borraron tus stickers de WhatsApp? Por esta razón desaparecen de la plataforma

En redes sociales, algunos usuarios han reportado que WhatsApp les ha borrado todos los stickers que utilizaban dentro de la plataforma, situación que ocurrió de forma inesperada, pero ¿por qué desaparecieron sin avisar?

La pérdida de stickers ha provocado frustración en los usuarios, pues aseguran que muchos de ellos los fueron coleccionando con el paso de los años.

¿Por qué se borran los stickers de WhatsApp?

¿Los perdiste todos? Los stickers de WhatsApp pueden eliminarse por distintas razones, una de ellas es el desinstalar la plataforma de mensajería sin haber realizado una copia de seguridad para proteger tu información. Te compartimos otras razones.



Algunas actualizaciones de WhatsApp pueden provocar errores que borran el caché de datos , incluyendo los stickers .

pueden provocar errores que borran el , incluyendo los . Las configuraciones de ahorro y optimización de batería, pueden impedir que la aplicación acceda correctamente a las apps complementarias de stickers.

Errores en la copia de seguridad al cambiar de teléfono, por lo que puede causar problemas al restaurar información, entre ellas los stickers.

Otro de los factores puede ser el uso de una aplicación para generar stickers, muchas veces estas plataformas suelen dejar de funcionar y esto podría provocar la pérdidas de stickers.

Me han desparecido TODOS mis sticker favoritos en whatsapp que he ido guardando y conservando durante AÑOS hijos de putaaaaa devuélvemelos @WhatsApp @MarkZuckss pic.twitter.com/1vNiRiitGs — Dr Bichote (@DoctorBichote) September 10, 2025

¿Cómo evitar que se borren tus stickers de WhatsApp?

¡Atención, usuarios! Para evitar que WhatsApp elimine tus stickers favoritos, es importante realizar con regularidad las copias de seguridad.

Además, se recomienda revisar los permisos del teléfono para que la plataforma de mensajería de Meta, así como las aplicaciones para generar stickers, funcionen sin restricciones.

¿Qué hacer si WhatsApp eliminó todos tus stickers?

¡No entres en pánico! Si perdiste tus stickers, existe un método para recuperarlos; sin embargo, será necesario que las y los usuarios cuenten con las copias de seguridad actualizadas para poder recuperarlas.

Ahora, si no cuentas con copias de seguridad y se eliminaron tus stickers, será muy difícil recuperarlo, por lo que se recomienda que en caso de estar en esta situación, le pidas a tus amigos o familiares que vuelvan a enviarlos para que puedas volver a guardarlos y disfrutar de ellos.