Pasos para activar el “modo otoño” en WhatsApp

¡Dale una nueva imagen! El “modo otoño” en WhatsApp consiste en que los usuarios pueden personalizar sus chats con los colores representativos de esta época del año, pero ¿cómo activarla?

Esta opción está disponible para dispositivos Android y iPhone.

¿Cómo activar el “modo otoño” en WhatsApp? Paso a paso

¡Toma nota! Para activar el “modo otoño” de WhatsApp y disfrutar del color naranja, amarillo, dorado y café en tus conversaciones, lo único que necesitas es realizar los siguientes pasos.

Cambia el fondo de los chats: ¿Cómo hacerlo?



Dirígete a “Ajustes”.

Entra a “Chats”.

Selecciona “Tema predeterminado del chat”.

Elige la opción “Fondo”.

Adjunta una foto vertical alusiva al otoño ; recuerda que debes buscarla antes.

; recuerda que debes buscarla antes. Ajusta la foto cómo más te guste

cómo más te guste Oprime “Confirmar”, y ¡listo!

Cambia el fondo del teclado .

Esta configuración únicamente está disponible para los dispositivos Android, en caso de tener iPhone, los usuarios deberán de descargar una aplicación extra.



Ingresa a un chat

Pulsa el campo para escribir un mensaje

Abre el ícono de engranaje que aparece a un costado del campo.

Selecciona “Temas”

Elige “Personalizar”

Adjunta una fotografía horizontal; descárgala antes

Ajusta el cambio, confírmalo y ¡listo!

¿Cómo cambiar el ícono de WhatsApp?

¡Atención, usuarios! Si quieres cambiar el ícono de WhatsApp a un estilo más otoñal, puede hacerlo con ayuda de una aplicación especializada en modificar los íconos de las aplicaciones que tengas en tu celular, pero ¿cómo hacerlo?



Descarga la aplicación “Nova Launcher”

Busca el ícono e WhatsApp

Maten presionado el ícono; te desplegará un menú

Elige “Fotos” y adjunta la imagen en formato cuadrado

Pulsa el botón de “Listo”

¿Cómo hacer una imagen otoñal con IA para mi fondo de WhatsApp?

¿No encuentras la fotografía perfecta? La Inteligencia Artificial podría ser un gran aliado para crear una imagen otoñal que se adapte al gusto y estilo de los usuarios; te compartimos el prompt indicado para poder realizarla en cualquier plataforma de IA.

“Crea un fondo de pantalla minimalista y estético de otoño para WhatsApp. Presenta hojas de arce cayendo suavemente, ramas de árboles con tonos naranjas, rojos y dorados. La luz es suave, difusa, como al atardecer o un día nublado pero cálido. Hay un ligero desenfoque bokeh en el fondo para que los elementos del chat destaquen. Predominan los colores cálidos del otoño: terracota, mostaza, óxido y un toque de crema. No hay elementos que distraigan en el centro, dejando espacio para los mensajes. Ambiente sereno y acogedor”

Para crear una imagen en Inteligencia Artificial, es importante ser claro y específico con los elemento que quieres que salgan; puedes hacer los cambios que quieras.