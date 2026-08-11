Tragedia en Colombia tras terremoto de 7.4: muere el hijo de seis años del alcalde de Bahía Solano

El devastador terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el occidente de Colombia este lunes 10 de agosto de 2026 ha dejado escenas de dolor que conmocionan a toda la nación sudamericana.

Entre las víctimas mortales confirmadas por las autoridades locales se encuentra el pequeño Mateo Valencia Valencia, de apenas seis años de edad, hijo del alcalde del municipio Bahía Solano, Jairson Leonel Valencia Pinilla, y de la gestora social Yirley Valencia.

El menor falleció atrapado cuando colapsó la escuela donde se encontraba en Quibdó, capital del departamento del Chocó, una de las zonas urbanas más golpeadas por el terremoto.

La tragedia que cobró la vida del hijo del mandatario municipal se suma al balance de daños que enfrenta el país, cuyo epicentro fue en la misma región del Chocó. A través de un comunicado oficial, la Administración Municipal de Bahía Solano confirmó la muerte e indicó que la pérdida del menor enluta a toda la institucionalidad local y al pueblo colombiano, mientras que los cuerpos de rescate intentan remover los escombros de las estructuras destruidas por el terremoto.

Velas y vigilia de solidaridad por las víctimas

Ante la dolorosa noticia, la población de Bahía Solano se congregó de manera masiva en las instalaciones de la Alcaldía Municipal para realizar un acto de condolencias y vigilia con velas encendidas. Los habitantes locales elevaron oraciones tanto por el eterno descanso de Mateo como por las decenas de personas que perdieron la vida, los heridos hospitalizados y las familias que permanecen a la espera de noticias de sus seres queridos atrapados bajo los escombros. La comunidad expresó su apoyo al alcalde Jairson Leonel Valencia Pinilla y su esposa en medio de las tareas de emergencia que vive la provincia.

Los equipos de rescate ya contabilizan hasta el momento al menos 13 personas fallecidas únicamente en ese departamento. La mandataria estatal envió un mensaje de pésame a las familias afectadas y lamentó públicamente el deceso del hijo del alcalde, destacando que el dolor por la pérdida de vidas humanas paraliza a toda la comunidad del Chocó mientras avanzan las evaluaciones de los daños en la infraestructura de las calles y residencias.

Reacciones del gobierno y solidaridad de figuras de la política colombiana

Distintas figuras políticas e instituciones de Colombia mandaron mensajes de solidaridad a la familia del pequeño Mateo Valencia.. El excanciller Luis Gilberto Murillo utilizó sus canales oficiales para transmitir un abrazo fraterno a la familia Valencia y pedir fortaleza ante la irreparable pérdida, al tiempo que ciudadanos de diversos departamentos del país andino expresaron su solidaridad en plataformas digitales ante las desgarradoras imágenes del colapso de viviendas y centros escolares.

La emergencia nacional se mantiene activa en el occidente del país, donde los equipos de emergencia continúan trabajando bajo contrarreloj. Las autoridades locales insisten en que las cifras de fallecidos y personas desaparecidas podrían aumentar en las próximas horas debido a la dificultad para acceder a los municipios más alejados de la zona del epicentro.