¿Un eclipse solar puede provocar terremotos? Lo que dice la ciencia tras el temblor en Colombia

Este miércoles 12 de agosto, el norte de Europa quedará a oscuras durante dos minutos por un eclipse solar, el primero de una tríada de eclipses. Pero para las antiguas civilizaciones, este fenómeno astronómico también se interpretaba como un mal augurio por la ruptura del orden cósmico.

Dicha asociación con los desastres naturales también ha llegado hasta nuestros días, pues días antes del eclipse del 8 de abril de 2024, un sismo de magnitud 4.8 sacudió inesperadamente a Nueva York. Mientras que este 10 de agosto, un terremoto de 7.4 despertó a Colombia.

Coincidencias como estas han alimentado la idea de que ambos fenómenos podrían estar relacionados. Pero, ¿existe realmente una conexión?

¿Hay relación entre el eclipse solar del 12 de agosto y el temblor en Colombia?

El fuerte terremoto que se registró cerca de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en Colombia, el cual ha dejado un centenar de muertos y varios edificios caídos, ocurrió apenas dos días antes del eclipse solar total que podrá observarse en partes de Groenlandia, Islandia y España.

Sin embargo, que ambos acontecimientos ocurran con pocos días de diferencia no significa que exista una relación entre ellos. No hay evidencia científica sólida que permita saber que un eclipse sirve como señal para anticipar un gran terremoto.

#Terremoto #Sismo ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias 🇨🇴🌎 ¡Fuerte terremoto sacude Colombia! Un sismo de magnitud 7.4 sorprendió la mañana de este lunes a Colombia. De acuerdo con el Servicio Sismológico de Estados Unidos, el epicentro se ubicó al occidente del país, en San José del Palmar, alrededor de las 7:34 horas, tiempo local. Medios locales reportan posibles daños en Cali, Armenia y Manizales. Las autoridades mantienen el monitoreo para determinar la magnitud de las afectaciones y posibles réplicas. La información con @Ana Ríos #Colombia

El terremoto en Colombia debe entenderse dentro del contexto de la actividad tectónica de la región, ya que el país sudamericano se encuentra rodeado de las placas: Nazca, Sudamericana y Caribe.

A esto se suma que el punto donde se originó el sismo es uno de los principales puntos de interacción en la placa de Nazca, la cual queda debajo de la sudamericana; un fenómeno conocido como subducción.

¿Qué tiene que ver el eclipse del 12 de agosto con los terremotos?

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se coloca entre la Tierra y el Sol y bloquea temporalmente la luz solar para las regiones que quedan bajo su sombra.

Dicha alineación del Sol, la Luna y la Tierra implica cambios en las fuerzas gravitacionales que producen las mareas, pero la fuerza gravitatoria ejercida durante la alineación de un eclipse no es suficiente para fracturar rocas ni desencadenar fallas tectónicas.

Por ende, los expertos señalan que las coincidencias entre un temblor y un eclipse son únicamente eso: eventos astronómicos y geológicos independientes que ocurren en la Tierra al mismo tiempo.

¿Los eclipses sí pueden llegar a generar sismos?

Un estudio presentado en abril de 2026 ante la Seismological Society of America encontró que el eclipse solar total del 8 de abril de 2024 sí produjo un cambio detectable en los registros sísmicos, pero no porque hubiera provocado terremotos.

El investigador Benjamin Fernando, de Johns Hopkins University, analizó registros de cientos de estaciones sísmicas de Norteamérica y encontró una reducción del llamado “ruido sísmico”.

Pero esto se debió a que el tránsito de autos, las obras, la actividad industrial, el movimiento de personas se paró por instantes; y estas actividades humanas tan simples producen pequeñas vibraciones que pueden ser registradas por instrumentos que miden los sismos.

Es decir, el eclipse sí tuvo una “huella” en los registros sísmicos, pero fue una disminución del ruido provocado por las personas, no un aumento de terremotos naturales.

