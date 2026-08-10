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Terremoto en Colombia: Sismo de magnitud 7.4 despierta al país sudamericano

El Servicio Sismológico de Estados Unidos señaló que el terremoto en Colombia tuvo una magnitud de 7.4; medios locales reportan daños en Cali, Armenia y Manizales.

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|Gemini AI.

Escrito por: César Contreras

Un terremoto despertó la mañana de este lunes 10 de agosto a Colombia. El fuerte sismo es estimado con una magnitud de 7.4, de acuerdo con el Servicio Sismológico de Estados Unidos.

El fenómeno tuvo su epicentro al occidente del país, en el municipio de San José del Palmar a las 7:34 horas, tiempo local.

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