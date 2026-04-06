Tragedia en Periférico Norte: Muere hombre atropellado en carriles centrales

La madrugada de este lunes, un hombre perdió la vida tras ser atropellado mientras caminaba sobre los carriles centrales del Periférico Norte, a la altura de la zona de Jardines de Santa Mónica, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México (Edomex).

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades mexiquenses, la víctima presuntamente se dedicaba a la recolección de cartón y plásticos para reciclaje.

Accidente en Periférico Norte: Reciclador muere embestido en Tlalnepantla

Testigos que circulaban por la zona señalaron que el hombre transitaba a pie por el carril de alta velocidad. Debido a la falta de luminaria en ciertos tramos y la naturaleza de la vía, el conductor de un vehículo no logró detener su marcha a tiempo y lo impactó violentamente.

Tras el choque, el cuerpo quedó tendido sobre la cinta asfáltica. Elementos de la Policía Estatal acudieron de inmediato para acordonar el área y evitar que otros automovilistas arrollaran nuevamente el cuerpo. Minutos más tarde, peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) arribaron para realizar el levantamiento y comenzar las investigaciones.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por este incidente.

¿Qué pasó #MientrasDormía?



Un hombre perdió la vida tras ser atropellado mientras recolectaba cartón en los carriles centrales del Periférico Norte, en Tlalnepantla.



En otro punto, un fuerte choque entre vehículos de lujo en Av. Revolución, CDMX, dejó cuantiosos daños.



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Aparatoso choque de autos de lujo en la alcaldía Benito Juárez

Mientras los servicios de emergencia laboraban en Tlalnepantla, otro fuerte percance se registró dentro de la Ciudad de México (CDMX). Dos vehículos de gama alta protagonizaron un choque sobre la Avenida Revolución, al cruce con la Calle 3, en la colonia San Pedro de los Pinos.

La principal línea de investigación apunta al exceso de velocidad. Un joven de aproximadamente 25 años, quien conducía una de las unidades de lujo, perdió el control del volante y terminó impactándose contra otro vehículo que circulaba por la vialidad.

¿Qué pasó en el accidente en San Pedro de los Pinos?

Pese a lo aparatoso del impacto y los severos daños materiales en ambas carrocerías, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó lo siguiente:



Sin lesionados: No fue necesaria la intervención de paramédicos ni traslados hospitalarios.

No fue necesaria la intervención de paramédicos ni traslados hospitalarios. Afectación vial: La circulación en Revolución se vio parcialmente interrumpida durante las maniobras de una grúa para retirar los restos de las unidades.

La circulación en Revolución se vio parcialmente interrumpida durante las maniobras de una grúa para retirar los restos de las unidades. Daños urbanos: Se registraron afectaciones menores en la infraestructura de la zona.

Ambos conductores permanecieron en el sitio para realizar el deslinde de responsabilidades ante sus respectivos seguros y las autoridades capitalinas.

