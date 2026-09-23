VIDEO| Tragedia en la Calzada Ignacio Zaragoza: Muere joven de 35 años tras choque; hay 3 detenidos

Trágica tarde en CDMX. Un joven de 35 años de edad perdió la vida tras un grave accidente automovilístico a la altura de la Calzada Ignacio Zaragoza, en la colonia Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México; ya hay tres personas detenidas.

Elementos de la Policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadadna acudieron al lugar de los hechos para abanderar la zona del incidente, en espera del levantamiento del cuerpo por parte de los servicios periciales.

Los vehículos involucrados en el accidente en Iztapalapa, así como las unidades de las autoridades, se encuentran estacionados en el carril de extrema izquierda, por lo que se recomienda tomar precauciones.

¿Qué se sabe de la víctima y los tres detenidos en Iztapalapa?

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han dado más detalles sobre la identidad de la víctima, así como de las tres personas detenidas por los lamentables hechos ocurridos este 23 de septiembre de 2026. Se desconoce el cómo ocurrió este accidente.