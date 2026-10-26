De los privilegios a salir entre escándalos: la caída de Taddei en el INE

La salida de Guadalupe Taddei como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) llega en medio de escándalos por presuntos conflictos de interés y contratos millonarios.

Entre las revelaciones que encendieron la polémica están los contratos por mil 450 millones de pesos atribuidos a Alfredo Hernández Casillas, así como los señalamientos sobre regalos, viajes y la cercanía con la ahora exconsejera presidenta.

Pero la historia no termina con su salida. Según lo informado, autoridades federales investigan posibles irregularidades en el INE, así como triangulación de recursos, pero la pregunta es si el caso llegará hasta el fondo y si habrá más funcionarios y proveedores obligados a dar explicaciones.