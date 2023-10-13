Tráiler se impacta contra caseta de Palo Blanco, en Chilpancingo; hay 3 heridos

Esta mañana un tráiler e impactó contra la caseta de cobro de Palo Blanco, en Chipancingo Guerrero, los primeros reportes indican que tres personas y el conductor del tracto camión resultaron heridos.

Al parecer y de acuerdo con los primeros reportes el tracto camión se habría quedado sin frenos y el conductor se impactó contra la caseta.

Con el impacto, parte de la estructura de la caseta de cobro fue derribada y aunque se observan otros autos involucrados, se teme que haya personas heridas.

Aparatoso accidente de trailer sin frenos contra la caseta de Palo Blanco en la autopista del Sol en Chilpancingo. Servicios de emergencia al lugar. Precaución @adn40 @ahoramasoficial @AztecaNoticias pic.twitter.com/8KaVAyRI00 — Condorelampago312 (@luismiguelbaraa) October 13, 2023

Tres heridos graves deja choque de tráiler con caseta

Tres lesionados, dos de gravedad y una con lesiones leves así como daños materiales es el saldo de un accidente en la caseta Palo Blanco de la Autopista del Sol.

De acuerdo al reporte un tráiler se quedo sin frenos y se llevo parte de la caseta de peaje, la cual afortunadamente no la opera ninguna persona.

La pesada unidad ademas se impacto contra una camioneta donde viajaba una familia resultando tres de ellos heridos, en tanto que por alcance otro auto se impacto en la parte trasera de la unidad causando solo daños materiales.

Los cuerpos se auxilio acudieron al lugar para dar atención a las personas heridas y trasladarlas a un hospital a recibir atención médica.

Cabe mencionar que el chofer del tráiler también resultó con lesiones debido al impacto de la unidad que conducía.

En redes sociales circula un video en el que se ve al tráiler en medio de la autopista y una parte de la estructura de la caseta sobre el arroyo vehicular.